Режим самоизоляции во Владимирской области: минус 95 аварий за неделю

Во Владимирской области за прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – случилось 219 ДТП: в 17 авариях погибли три человека и 20 получили ранения. Если брать статистику до того, как в регионе ввели режим всеобщей самоизоляции из-за распространения коронавируса, то аварий было больше почти в полтора раза.

Так, с 23 по 29 марта случилось 314 ДТП, в 28 из которых пятеро человек погибли, а 28 пострадали. До введения режима самоизоляции сотрудники ДПС остановили 86 нетрезвых водителей, после – 78.

- В Суздальском районе 3 апреля в 03.10 водитель «ВАЗа» в состоянии алкогольного опьянения съехал на правую обочину по ходу движения, где наехал на стоящий автомобиль Черри – Тигго. В результате ДТП водитель «ВАЗа» получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и рваную рану лица, - рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.

Вместе со снижением аварий за первые дни апреля стали учащаться мошенничества: людям звонят «сотрудники банков» и спрашивают пин-код карты. 2 апреля женщина рассказала полицейским, что якобы банковский работник сказал ей, что у нее кто-то снимает деньги с карты. Чтобы прекратить списание, ему нужно узнать реквизиты карты. Как только женщина их назвала, 80 тысяч и правда списали! В УМВД отмечают, что мошенники не перестали ходить и по домам: пенсионерам они по-прежнему предлагают свою «помощь».

- В первую очередь, позвоните родным. Мы должны предупредить их, что по телефону или в дверь могут звонить злоумышленники, которые будут предлагать какую-то помощь, льготы, бесплатные лекарства. Представившись работниками социальной службы, они под разными предлогами, например, померить температуру, могут проникнуть в квартиру, - говорит Ольга Казурова, член общественного совета при УМВД России по Владимирской области.

В полиции говорят, что никакие соцработники или волонтеры не ходят к пенсионерам, чтобы узнать их температуру, тем более не предлагают бесплатные лекарства. Да, пенсионерам сейчас помогают закупать продукты: вместо них в магазины ходят волонтеры, но деньги на товары дает сам пенсионер. Волонтер, у которого есть специальное удостоверение, выполняет функцию бесплатной доставки до двери, чтобы пожилые не выходили на улицу. Для помощи создана «горячая линия» 8-800-200-34-11.

Расскажите о ней своему пожилому родственнику.