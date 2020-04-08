2020-04-07T16:59:51+03:00
Общество

Создание заповедника во Владимирской области отложено на неопределенный срок

Рабочая группа должна была в марте определить координаты заповедной территории
Валерия ПРОНИНА
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..Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА
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На территории четырех районов Владимирской области – Селивановского, Судогодского, Камешковского и Ковровского – Минприроды планировало разместить федеральный заповедник площадью почти в 100 тысяч гектаров. В охраняемую зону попали несколько деревень и сел, а также промышленные предприятия. Такую идею жители районов не приняли: они выходили с митингами и объясняли, что от природоохранного режима пострадает сельское хозяйство. Помимо этого, сельчане уже не смогут пойти в охраняемый лес за грибами и ягодами и что-то построить на своем участке в зоне заповедника.

Изучить и предложение Минприроды, и реакцию жителей должна была межведомственная рабочая группа, в которую вошли общественники, органы местного самоуправления, представители Минприроды, администрации президента, администрации области. В конце марта группа должна была определить предварительные координаты заповедной территории и решить вопрос: можно ли перенести границы заповедника так, чтобы они не коснулись сел и деревень?

- Режим заповедника запрещает хозяйственную деятельность. Чтобы проанализировать ценность территории, нужно провести комплексное экологическое обследование территорий, которые планируются под заповедник. Сейчас будет много домыслов и обсуждений, а рабочая группа будет как раз тем инструментом, который все обсудит и примет решение, - в начале этого года журналистам говорила Ольга Канищева, исполняющая обязанности директора департамента лесного хозяйства администрации Владимирской области.

Но группа так и не собралась. В связи с распространением коронавирусной инфекции заседание отложили. А раз отложено заседание, значит, отложено и строительство заповедника.

- 26 марта у нас была запланирована видеоконференция с Москвой, с Министерством природных ресурсов и Всероссийским научно-исследовательским институтом охраны окружающей среды. Но в силу создавшейся ситуации в стране нам в этот же день прислали телеграмму из Минприроды с информацией: «Просим вас перенести данную видеоконференцию в связи с распространением коронавирусной инфекции на более поздний срок». Срок этот, конкретная дата не определены, - рассказала «КП» Ольга Канищева.

Летом во Владимирскую область должны были приехать ученые, чтобы выяснить: а у нас вообще есть, что охранять? Редкие виды птиц, животных, растений… Но, судя по всему, они также отложат свой приезд на лучшие времена.

- Не могу ничего сказать по поводу исследований, так как сейчас все усилия прикладываются на работу, связанную с коронавирусом. А сейчас не до этого вопроса, - сказала Ольга Канищева.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Губернатор Владимир Сипягин направил письмо заместителю председателя правительства России Виктории Абрамченко, в котором обосновал необходимость исключения из федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» создание заповедника во Владимирской области. В письме говорится, что создание заповедника снизит инвестиционную привлекательность региона, возникнут проблемы в сферах энергетики, строительства и развития населенных пунктов, в социальной сфере. В предлагаемые границы ООПТ попадает 32деревни и села.

Странно то, что администрация области не подавала никаких заявок на участие в федеральном проекте, в котором и создаются такие природные территории. Но Владимирскую область все равно включили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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