Коронавирус во Владимире: в день спецсредствами дезинфицируют по 40 домов

Во Владимире начали активно дезинфицировать подъезды жилых домов: раз в неделю управляющая компания должна приглашать специалистов для полного очищения подъезда специальным химическим средством.

Сити-менеджер Андрей Шохин решил показать журналистам, как проходит дезинфекция. По его словам, о визите делегации заранее управляющей компании не сообщали. Адрес дома стал известен только с утра. «Подопытным кроликом» стал дом 3б по улице Комиссарова.

За чей счет дезинфекция?

Когда мы приехали на место, двое человек в защитных костюмах и масках, с баллонами за плечами как раз входили в подъезд. Поднялись на лифте на самый последний этаж и начали орошать пол, стены, перила и даже двери квартир. В подъезде тут же появился запах хлора с какой-то «приятной отдушкой». Никакой рези в глазах, раздражения и першения в горле не было (справедливости ради надо отметить, что лицо закрывала маска).

- В Вольгинском мы закупили несколько десятков килограммов специального дезинфицирующего средства. Каждый день клининговая компания протирает перила, лифты, кнопки, поручни, двери, - рассказала Галина Локостова, генеральный директор управляющей компании ООО «МУПЖРЭП». - Кроме того, мы заключили договор с компанией, которая раз в неделю дезинфицирует дом методом орошения. Очень просим жителей во время уборки и полчаса после нее не выходить из квартир. И убирать вовремя велосипеды и коляски.

Бригада из восьми человек дезинфицирует весь дом всего за десять минут. Каждый день получается обработать около 40 домов.

График «комплексной» уборки можно найти на сайте своей управляющей компании. Также у подъездов должны заранее развешивать объявления. На крайний случай об уборке можно спросить у старшего по дому.

Кстати, услуги дезинфекторов управляющие компании оплачивают сами. Поэтому жителей просят вовремя оплачивать квитанции и заодно следить, чтобы в них не появилась новая строчка "дезинфекция" - никаких доплат быть не должно.

А масок все нет…

На самом деле 40 домов в день - это немного, во Владимире многоэтажек около двух тысяч.

- Очень много звонков от жителей поступает с вопросами о том, почему не обрабатываются дома. Мы оперативно реагируем на такие звонки. Составлен график с датой и временем уборки подъездов. Мы контролируем соблюдение этого графика, и просим жителей сообщать нам о всех несоответствиях, - подчеркнул сити-менеджер Андрей Шохин.

С 7 апреля, кроме дезинфекции остановок, транспорта, начали обрабатывать площади перед промышленными предприятиями, которые не прекращают свою работу.

- Кроме того, у нас создано 15 бригад, выезжающих на предприятия, которым разрешено работать, в частности, продуктовые сети. Мы смотрим на дезинфекцию и наличие масок. Если есть какие-то недочеты, мы не штрафуем, а просто это фиксируем. В основном проблема с масками — их до сих пор нет. Одна аптечная сеть работает только по заявкам, вторая обещает привезти небольшую партию масок по 35 рублей. Но несмотря на это проверки будут продолжаться, - подчеркнул Андрей Шохин.

КСТАТИ

Все используемые средства безопасны для человека и домашних питомцев и обладают широким спектром антимикробной активности, включая вирусы гриппа и других инфекционных заболеваний. Препараты показали свою эффективность при обработке больниц, поликлиник, кинотеатров, музеев, пассажирского транспорта, стадионов, бассейнов, спортивных залов, гостиниц, общежитий, парикмахерских, жилищно-коммунальных объектов.

КОНКРЕТНО

Список с графиком уборки домов можно найти на сайте городской администрации - http://www.vladimir-city.ru/upload/iblock/ccd/06-07.04.2020%20-%20%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%9A%20%D0%A3%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9A%D0%98-1.pdf