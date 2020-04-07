Коронавирус во Владимире, последние новости на 7 апреля 2020: количество зараженных COVID достигло 12 человек

Режим самоизоляции во Владимире продолжается, количество зараженных COVID-19 в регионе резко увеличилось. По состоянию на 11:00 7 апреля во Владимирской области подтверждено 7 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией: по 3 в Коврове и Петушках и один – в Александрове. Эти данные приводит региональное управление Роспотребнадзора. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 12 случаев Covid-19: по 4 в Коврове и Петушках, 2 – во Владимире и по одному – в Муроме и Александрове. Один случай с летальным исходом был в Коврове.

С марта 2020 года было госпитализировано 48 граждан с подозрением на Covid-19, из них29 уже выписано, 19 – остаются в стационаре. В лабораториях регионального управления Роспотребнадзора и медицинских учреждениях проведено 2841 исследование коронавирусную инфекцию.

Из-за действующего в регионе режима самоизоляции во Владимире изменился график движения автобусов и троллейбусов. Троллейбусные маршруты № 2 и № 11, а также автобусные маршруты № 3С, 7 и 36 вообще отменили. Графики движения оставшихся троллейбусов и автобусов во Владимире можно посмотреть здесь.

Один из лидеров российской фармацевтической индустрии компания «Генериум», чьи заводы находятся в Петушинском районе Владимирской области, сообщил о разработке нового теста на коронавирус. Разработка вольгинских ученых позволяет определять коронавирус за 40 минут, точность метода составляет 94%.

Между тем губернатор Владимирской области Владимир Сипягин внес очередные поправки в своей указ № 38 «О введении режима повышенной готовности». Теперь в регионе откроются рынки и автомойки, а также автосервисы. Работа ярмарок под открытым небом до сих пор остается под запретом.

Также стало известно, что ковровские предприниматели закупили для местной центральной районной больницы 12 аппаратов искусственной вентиляции легких. Ранее 50 аппаратов искусственной вентиляции легких за свой счет купит богатейший депутат Госдумы, избравшийся от Владимирской области, Григорий Аникеев.

«КП-Владимир» продолжает следить за ситуацией с распространением коронавируса во Владимире и Владимирской области. Берегите себя, и помните, что #лучшедома.