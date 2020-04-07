Режим самоизоляции во Владимире: мэрия отменила два троллейбусных и три автобусных маршрута

Администрация города Владимира прислушалась к перевозчикам, катающим воздух за свой счет, и изменила режим работы общественного транспорта в период самоизоляции из-за коронавируса. Мэрия и сама несет убытки на транспортном поприще, обслуживание муниципального перевозчика «Владимирпассажиртранс» обходится городу недешево. Так что городские власти решили, что вечером владимирцам никуда не надо, а значит и общественный транспорт можно после 20.00 не пускать. Кроме того, решено временно закрыть два троллейбусных и три автобусных маршрута, а также существенно изменить интервалы движения транспорта. Популярный у горожан автобус № 15, к примеру, придется ждать от 30 минут до часу.

В троллейбусных рядах потери ощутимее, чем в автобусных. Окончательно из расписания исчезли троллейбусы № 2 и 11. Справедливости ради заметим, что «двойка» в последние докоронавирусные времена совершала по 12 рейсов в день, а «одиннадцатый» был временно отменен из-за проблем на питающей подстанции в Добром. По той же причине, кстати, двенадцатый троллейбус заменили на автобус № 10С. Интервалы движения троллейбусов сильно изменились, некоторые из них придется ждать больше часа:

Троллейбус Время работы Интервал движения

№ 1 6.00 – 19.32 15-30 минут

№ 5 5.52 - 19.02 33-66 минут

№ 7 5.54 – 19.35 17-34 минуты

№ 8 6.05- 20.10 10-20 минут

№ 10 5.53 – 19.37 11-22 минуты

Среди автобусных маршрутов самой существенной выглядит потеря автобуса № 17. Он практически дублировал седьмой троллейбус, но заезжал на «Точмаш». И пусть завод уже давно не работает, но продолжает принимать его поликлиника. А пешком от Плавательного бассейна идти – получается больше километра.

Другие отметенные автобусные маршруты – № 3 С и 36 – не пользовались большой популярностью у жителей города. Новое владимирское автобусное расписание выглядит так:

Автобус Время работы Интервал движения

№2 6:10 – 18:44 56-112 минут

№4С 6:45 – 19:3 68-96 минут

№5 6:00 – 20:40 10 минут

№7С 5:30 – 19:00 15-20 минут

№9С 6:00 – 20:30 60 минут

№10С 5:53 – 19:44 28-56 минут

№11С 6:00 – 20:18 44-66 минут

№12С 6:20 – 19:50 40-86 минут

№13С 6:30 – 21:00 30-60 минут

№14 5:40 – 19:57 35-53 минуты

№15 5:25 – 20:15 30-60 минут

№18С 6:15 – 20:30 30-60 минут

№20С 5:40 – 19:59 15-25 минут

№21С 6:03 – 20:10 18-44 минуты

№22 6:33 – 20:10 15-60 минут

№22С 6:20 – 20:21 30-80 минут

№23 5:53 – 19:55 20-40 минут

№24 6:04 – 20:00 9-18 минут

№25 6:00 – 20:05 15-25 минут

№26 6:00 – 20:00 20-25 минут

№27 6:13 – 20:17 30-75 минут

№28 6:00 – 20:36 20 минут

№29С 6:25 – 19:42 48-90 минут

№32 6:00 – 20:10 25 минут

№53 6:05 – 20:45 30-60 минут

№54 5:50 – 20:30 60-90 минут

№55С 6:10 – 18:55 5 рейсов: от ДТЮ в 6:10, 8:10, 12:30, 14:10, 18:10 (из Злобино на 45 минут позже)

№56 5:30 – 20:20 4 рейса: с Центрального рынка в 5:30, 6:20, 7:10, 19:55 (с «Ладоги» – на 25 минут позже)