Режим самоизоляции во Владимире: сотрудники ДПС проверяют каждого водителя по базам данных

Режим самоизоляции во Владимирской области введен из-за распространения коронавирусной инфекции. Жители могут выйти в магазин, вынести мусор, погулять с собакой, а также обратиться за экстренной медпомощью. Чтобы навестить пожилого родственника или пойти на работу, которую невозможно выполнить удаленно, нужна специальная справка.

Сотрудники полиции каждый день патрулируют улицы: останавливают прохожих и спрашивают, куда те направляются. Правда, никаких документов не спрашивают, по крайне мере, если прохожий ведет себя адекватно и не выглядит подозрительно. Один наш читатель из Владимира рассказал, что «попался» полицейским на улице Диктора Левитана.

- У нас прорвало кран, я позвонил в ближайший магазин сантехники и спросил, могут ли они продать мне смеситель, если я прямо сейчас к ним подойду. Мне сказали: «Да, приходите, выдадим на входе». По дороге увидел полицейских – двое в масках ходили по нашему району. Я направлялся уже домой, когда меня остановили недалеко от магазина, спросили, куда иду. Я ответил, что случилось небольшое ЧП, вот кран купил. Меня попросили назвать имя, фамилию и год рождения, а также уточнили дом, в котором я живу. Паспорт не требовали. Странно, ведь я мог назвать абсолютно любой дом, да что дом – фамилию! В общем, данные записали себе в блокнот, и я пошел домой, - рассказал владимирец.

То есть полицейские на улице просто проводят беседы и отправляют людей домой. Напрашивается вопрос: а вдруг человек, который идет в магазин, вернулся из-за границы и не соблюдает карантинный режим? С собой у него нет ни справки, не паспорта. Как тогда тут проверять?

У сотрудников ДПС схема работы серьезнее: они проверяют водителей по базам данных.

- При патрулировании обслуживаемых территорий наряды ДПС через громкоговорящее устройство информируют население о необходимости соблюдения мер самоизоляции, а при остановке автомобилей уточняют маршрут следования, цель и причины поездки водителей и пассажиров в период пандемии. Каждое лицо проверяется по базам данных, сверяется со списком граждан, которым было вручено постановление санитарного врача о соблюдении режима самоизоляции, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

Губернатор Владимир Сипягин наделил полномочиями сотрудников полиции составлять протоколы об административных правонарушениях за нарушение режима самоизоляции. Хотя полиция пока не в курсе ни о каких штрафах за нахождение на улице обычных людей. В список имеющих право штрафовать также вошли представители Роспотребнадзора, МЧС, департамента лесного хозяйства, природопользования, государственных инспекций, включая жилищную и инспекцию строительного надзора. Непонятно, зачем специалисты департамента лесного хозяйства или жилищной инспекции будут составлять протоколы, где им «ловить» нарушителей?

Постановление также не определило категорию людей, которых должны штрафовать и за что. Человек вышел на улицу без причины, его остановили, спросили данные… И что? Можно сказать: «Иду в магазин». Это разрешается. И как уполномоченные будут определять, кому дать 30 тысяч штрафа, а кому 10? Нет, если вы, конечно, будете спорить с полицией и нарушать общественный порядок, тогда да. Но это уже другая статья.

КОНКРЕТНО

Из официального сообщения администрации Владимирской области:

Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации:

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.