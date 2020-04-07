Коронавирус во Владимире: 78 волонтеров приносят пенсионерам продукты и лекарства

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции во Владимирской области организовали штабы, волонтеры которых помогают пенсионерам: приносят из магазинов и аптек продукты и лекарства. Бабушка звонит на «горячую линию», оставляет заявку, которая потом попадает в региональный штаб. Оператор созванивается с бабушкой и передает информацию волонтеру. Машины волонтерам предоставляет администрация или же добровольцы ездят на своих. Единственное, за что платят пенсионеры, - это продукты. Никаких денег на бензин или за доставку добровольцы не берут!

«Как закончится коронавирус, мы придем на чай»

Это не передать словами, когда ты приходишь к бабушке, которой, кроме тебя, помочь больше никто не может. Фото предоставлено волонтерами.

- У нас объединенная работа: к бабушкам ходят волонтеры-медики, активисты «Молодежки ОНФ», представители некоммерческих организаций и люди, которые просто захотели помочь. Начинаем волонтерский день с 9.00 и до 18.00, но бывает так, что заканчиваем позже – заявок очень много, - рассказывает волонтер Алена Бойкова. - Всего на территории города Владимира работают 78 волонтеров. В районах области также есть штабы, и там уже свои волонтеры, мы тоже поддерживаем с ними связь.

У каждой заявки есть свой номер, о котором известно пенсионерам. И этот номер должен назвать волонтер, придя к бабушке или дедушке – так они понимают, что пришел не мошенник. Далее волонтер в маске и перчатках уточняет, в какой магазин нужно идти, и со списком на своей машине или на машине администраций города и области отправляется за покупками. Пенсионеры дают деньги заранее, уже подсчитав, сколько нужно. Если каких-то продуктов нет, то волонтер по телефону предлагает замену. Если замена не подходит, то продукт вычеркивается из списка. Когда доброволец приезжает обратно к бабушке, он должен отдать ей сдачу, чек и заявку, где заказчик должен поставить подпись о получении. 2 апреля волонтеры объехали 51 дом.

- Это не передать словами, когда ты приходишь к бабушке, которой, кроме тебя, помочь больше никто не может. У меня есть пара – семья пожилых людей – они настолько добрые! На улицу сейчас не выходят вообще, и мы часто им помогаем. Они так счастливы, что молодежь поддерживает их! После того, как мы от них уже выходим, так легко становится, несмотря на тяжелый день. Появляются силы еще больше делать для них. Конечно, многие бабушки в знак благодарности предлагают шоколадки, пряники, коробки конфет. Но мы не берем в целях безопасности. Уже как закончится коронавирус, мы придем к ним на чай!

Пенсионеры рады, что молодежь их поддерживает. Фото предоставлено волонтерами.

«Видели бы вы их глаза и улыбку»

А еще…волонтеры дарят цветы! Тоже бесплатно! Цветочные магазины выделили несколько букетов – в связи с эпидемией предприниматели закрывают магазины, а цветы долго не пролежат.

- Владельцы цветочных отблагодарили уже врачей и медперсонал, а мы раздаем букеты одиноким бабулям. Видели бы вы их глаза и улыбку, - рассказывает волонтер Михаил Мойсеянчик. – Пару дней назад заходили к бабушке – ей нужно было срочно закупить лекарства. Она с порога начала благодарить, мы даже не успели поинтересоваться, что конкретно необходимо. Она протянула тысячную купюру и список необходимых лекарств. Было заметно, что пенсионерка едва сдерживает слезы. Закупились в первой же аптеке. Из лекарств, необходимых бабуле, отсутствовал только парацетамол. Сказала, что на днях еще раз нас потревожит – заканчиваются продукты.

Волонтеры отмечают, что предприниматели дарят им перчатки, маски и антисептики. Некоторые даже звонили и предлагали продукты: крупы, консервы.

- Видимо, будем собственноручно собирать продуктовые корзины, - говорит Михаил. - Заявки от пенсионеров по-прежнему прилетают каждый день, да так, что порой «горячая линия» не справляется с напором звонков от граждан. Номер телефона помощи 8-800-200-34-11 единый для страны, оттого и возникают проблемы. Думаю, специалисты справятся с проблемой в ближайшее время.

КОНКРЕТНО

Штаб во Владимире. Фото предоставлено волонтерами.

Чтобы стать волонтером, нужно зарегистрироваться на сайте мывместе2020.рф, потом прийти на инструктаж и получить аккредитацию в региональном волонтерском штабе (ул. Дзержинского, 5). Вам выдадут специальное удостоверение, чтобы свободно передвигаться по городу.