Во Владимирской области всех пациентов с ОРВИ и гриппом будут проверять на коронавирус

С понедельника во Владимирской области, видимо, начнут делать существенно больше анализов на коронавирус. До сих пор в регионе делали в среднем 150-180 анализов в сутки. Возможно, этим и объясняется низкое число заболевших коронавирусной инфекцией — 3 человека за весь период эпидемии. В то же время в больницах области с подозрением на Covid-19 находится 23 человека. Анализы у них взяли, но окончательного подтверждения — есть инфекция или нет — Роспотребнадзор пока не дал.

И вот в воскресенье, 5 апреля, вышло распоряжение директора департамента здравоохранения Алесея Мозалева о том, что анализы на коронавирус будут брать у всех пациентов с признаками респираторных заболеваний: ОРВИ, гриппа и пневмонии. Смысл этого не очевиден, так как ОРВИ — самое массовое заболевание — перепутать с Covid-19 не может даже начинающий терапевт, есть масса характерных признаков, описанных ВОЗ. Тем не менее, теперь всем врачам во всех поликлиниках придется брать у всех простуженных пациентов анализ на коронавирус (а это непростая и довольно болезненная процедура). Кстати, от врача такой анализ требует дополнительных мер защиты, а у нас до сих пор не хватает даже масок.

Зато общее количество анализов должно вырасти на порядок. В день в среднем с ОРВИ в поликлиники обращается около 1000 человек, примерно 30 пациентов — с внебольничной вирусной пневмонией. Плюс бронхиты, грипп и другие заболевания — общее количество анализов вырастет до полутора тысяч в сутки. Справятся ли лаборатории, которых в регионе всего четыре — покажет время. Но определенно с массовым тестированием делать что-то надо, ситуация становится странной. В выходные несколько глав районов заявили о наличии на их территории подтвержденных случаев коронавируса, при этом в официальном пресс-релизе оперативного штаба с 1 апреля фигурирует одна и та же цифра — 0 зараженных за сутки.

КСТАТИ

Отправлять в больницу пациентов с респираторными заболеваниями после взятия анализа на коронавирус без показаний не будут. Все больные, чье состояние это позволяет, будут лечиться дома, госпитализируют только пациентов с тяжелым и нетипичным течением заболевания.