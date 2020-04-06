2020-04-05T19:56:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Владимире, последние новости на 6 апреля 2020: в региональный перечень товаров первой необходимости добавили табак и газеты

Мы собрали последние новости о коронавирусе во Владимире на 6 апреля 2020 года
Алексей СУХОВ
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Теперь в условиях самоизоляции хоть газетку можно будет почитать.Теперь в условиях самоизоляции хоть газетку можно будет почитать.Фото: Мария ЛЕНЦ
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5 апреля в официальной статистике по коронавирусу во Владимирской области произошло только одно изменение – на одного человека стало больше в пункте «находятся на стационарном лечении с подозрением на Covid-19».

Неофициально же о положительных тестах сообщали городские власти в Судогде и Муроме. О возможно первом случае заражения коронавирусом глава округа Муром Евгений Рычков сообщил в своем инстаграме.

"К сожалению, сегодня один из предварительных анализов показал наличие вируса COVID-19. Заболевший мужчина приехал в Муром две недели назад в командировку на одно из промышленных предприятий нашего города из Башкирии через Москву и проводил обучение специалистов предприятия на загородной турбазе. На данный момент заболевший находится в инфекционном госпитале, организованном нами на базе городской больницы №3. В ближайшее время мы ждем окончательных результатов его анализов. При этом уже сегодня был выявлен весь круг контактных лиц этого человека. Все они помещены в изоляцию и под наблюдение врачей. У них взяты анализы для исследования", - сообщает он.

Всего на стационарном лечении с подозрением на коронавирус находятся 23 человека. Круг контактных с ними лиц определён, установлено наблюдение. В лабораториях проведено более 1900 исследований на новую коронавирусную инфекцию.

А так на 14.00 5 апреля во Владимирской области подтверждено 3 случая заражения коронавирусом. Два случая было подтверждено 30 марта и ещё один - 1 апреля. Один человек в Коврове умер. По данным Роспотребнадзора новых подтверждённых заболевших коронавирусом в регионе нет.

Число обращений больных с признаками ОРВИ за 3 апреля – 1031, за 4 апреля – 482 (за весь период мониторинга - 46 630). Число обращений больных с признаками внебольничной пневмонии за 3 апреля – 37, за 4 апреля – 14 (за период мониторинга - 694).

Тем временем, с 6 апреля, троллейбусы и автобусы во Владимире будут работать по временному расписанию – с 6 до 20 часов. Однако сити-менеджер Андрей Шохин подчеркнул, что жители города, работающие на непрерывных производствах и в организациях, должны быть обеспечены услугами общественного транспорта, даже если рабочая смена заканчивается после 20 часов. Руководители предприятий должны направлять в транспортные компании заявки на перевозку своих сотрудников с указанием адреса и времени подачи транспорта.

Заявки на организацию заказных перевозок можно подать по телефонам:

- АО «Владимирпассажиртранс», тел.: 54-47-88;

- ООО «АДМ», тел.: 8 (920) 930-26-48, 53-80-74;

- ООО «ПОАТиС», тел.: 8 (920) 901-67-77.

А губернатор Владимир Сипягин расширил региональный перечень товаров первой необходимости. Этот список непродовольственных товаров дополняет уже утверждённый Правительством России документ. В дополнительный перечень вошли:

1. Средства индивидуальной защиты;

2. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства;

3. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения;

4. Похоронные принадлежности;

5. Очки, линзы и их части;

6. Товары, сопутствующие товаропродвижению (в том числе упаковки, этикетки, ценники, кассовые ленты);

7. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры);

8. Табачная продукция;

9. Печатные изделия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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