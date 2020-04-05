Коронавирус во Владимире, последние новости на 5 апреля 2020: за сутки сделано 182 исследования на Covid-19

В целом, 4 апреля не внес каких-то существенных данных в статистику по коронавирусу. По состоянию на 12.00 4 апреля во Владимирской области было официально подтверждено 3 случая заражения коронавирусной инфекцией. Других подтверждённых диагнозов на Covid-19 в регионе нет.

При этом власти упомянули в своем отчете город Петушки. Однако двух пациентов, про которых петушинская администрация говорит, что у них положительные результаты тестов на коронавирус, в пресс-релизе обладминистрации не расшифровывают. Эти двое просто находятся под наблюдением. Также есть подозрение на коронавирус у женщины из Муромцево в Судогодском районе. Однако это предварительные тесты, и они еще будут уточняться.

Всего с марта 2020 года госпитализировано 40 граждан с подозрением на Covid-19, из них 18 выписано, 22 остаются в стационаре. Сделали за это время 1901 исследование на коронавирус (за последние сутки – 182) .

При этом в регионе все более ужесточается режим самоизоляции. Власти впервые заговорили о размерах штрафов за нарушение режима. В зависимости от ситуации они варьируются для физических лиц от 1 тысячи до 50 тысяч рублей; для должностных лиц - от 10 тысяч до 500 тысяч рублей; для юридических лиц - от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Столь большая вилка зависит от того, привели ли действия нарушителя к серьезным последствиям, вплоть до причинения вреда кому-либо.

А департамент транспорта уменьшил число рейсов междугородних автобусов во Владимирской области до минимума, так как пассажиропоток на общественном транспорте снизился в пять раз. Только во Владимире он уменьшился с 250 тысяч до 50 тысяч пассажиров в день. Пользоваться междугородним транспортом также стали намного реже: через владимирский автовокзал проходит лишь 20 процентов от прежнего пассажиропотока. В итоге перевозчикам разрешили снизить на муждагородних маршрутах число рейсов. Без изменений продолжат курсировать автобусы лишь в вечерние и утренние часы. В остальное время перевозчик сам решает, сколько оставить машин на рейсе. Хоть вообще может не ездить.

Из-за введения режима полной самоизоляции в непростой ситуации оказались одинокие пожилые люди. На сегодняшний день департамент соцзащиты Владимирской области принял более 750 заявок от пожилых людей. В основном граждане просят помочь с доставкой продуктов и товаров первой необходимости. Заявки принимаются по телефону: 8(4922)36-28-33 или 8(800)450-01-21.

Одновременно с этим продолжается набор в ряды волонтёров. Ими могут стать граждане от 18 до 50 лет, без признаков ОРВИ и хронических заболеваний дыхательной системы. Оставить заявку можно на сайте: мывместе2020.рф или зарегистрироваться по телефону: 8(800)200-01-12.