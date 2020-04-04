2020-04-03T20:17:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Владимире, последние новости на 4 апреля 2020: нерабочий режим продлен до 30 апреля

Мы собрали последние новости о коронавирусе во Владимире на 4 апреля 2020 года
Вероника ПАНИНА
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Работать по-прежнему разрешено только продовольственным магазинамРаботать по-прежнему разрешено только продовольственным магазинамФото: Вероника ПАНИНА
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Ситуация с коронавирусной инфекцией во Владимирской области на утро 4 апреля пока остается без изменений. Количество зараженных коронавирусом с момента начала эпидемии в регионе не увеличилось, два заболевших COVID жителя Владимира, по мнению врачей, находятся в удовлетворительном состоянии и лечатся дома. Сообщения о том, что в Петушках на этой неделе заразились коронавирусом три человека, в Роспотребнадзоре назвали не соответствующими действительности и сейчас идет проверка, откуда взялась информация.

С 3 апреля введены новые правила в связи с режимом самоизоляции. Теперь передвигаться по городу, если не идти в аптеку, ближайший магазин и не выгуливать собаку, владимирцы могут только при наличии справок. Справки выдают либо работодатели — для своих сотрудников, либо управление по делам молодежи — для волонтеров, помогающих одиноким пожилым людям, либо департамент социальной защиты — для тех, кому нужно посещать престарелых родственников, покупать и приносить им продукты и лекарства.

3 апреля губернатор Владимирской области Владимир Сипягин внес изменения в Указ о введении режима повышенной готовности. Выходные в регионе продлили до 30 апреля. Все это время будет действовать запрет на работу кафе, непродовольственных магазинов, развлекательных и спортивных заведений, фитнес-центров, салонов красоты, стоматологических клиник и автомастерских. Правда, по последнему пункту уже вечером 30 апреля появились уточнения. Губернатор Владимир Сипягин сделал исключение для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования. В силу высокой социальной значимости их деятельности им разрешено продолжать работу в условиях режима повышенной готовности по коронавирусу. Ранее такое же исключение было сделано для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по ремонту грузового автотранспорта и автобусов, а также в соответствии с государственными и муниципальными контрактами.

Тем временем во Владимире началась санитарная обработка остановок общественного транспорта. Приказ о регулярной санобработке автобусов и троллейбусов начал действовать еще раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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