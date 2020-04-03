Пропуска во Владимире в период самоизоляции: кто может получить и где

Со 2 апреля по указу губернатора стали выдавать пропуска во Владимирской области в период самоизоляции. Точнее, официально это называется справки, но суть именно эта: жители региона получают некий документ, который позволяет передвигаться по городу и даже между городами, несмотря на общее требование находиться дома.

Пропуска на период самоизоляции во Владимирской области введены трех видом. Подробно расскажем о каждом — где получить и на что дает право.

Я дежурный по апрелю…

Первая и основная справка — для тех жителей Владимира и области, которые продолжают ходить на работу. Несмотря на продление нерабочего режима в регионе до 30 апреля (указ об этом губернатор Владимир Сипягин подписал в пятницу, 3 апреля), многие предприятия по-прежнему работают и закрываться не собираются. Далеко не всех сотрудников можно перевести на удаленку, так что владимирцы продолжают, хоть и не массово, ходить на работу. Именно для них и введены «рабочие справки».

Механизм их получения такой. Сами справки делает работодатель. Для этого областная администрация разработала и опубликовала специальную форму. Эта форма распечатывается на фирменном бланке предприятия и заверяется подписью руководителя и печатью фирмы, если она есть. В справке указываются фамилия и должность. Дальше с такой справкой работник на законном основании ходит на работу и обратно. Никаких ограничений — кому можно выдавать справки, а кому нельзя — нет, начальник решает это сам. А вот работодатель ежедневно обязан предоставлять в мэрию Владимира (или другого города или поселка, система одинакова для всей области) список сотрудников, получивших эти справки. Зачем это делается, не очень понятно, вряд ли такая ведомость куда-то передается, особенно в полицию, а ведь именно полицейские, по идее, проверяют наличие и подлинность справок. Правда, пока ни один владимирец ни в одной соцсети не написал, что его остановила полиция на улице и спросила, куда идет. Единственное исключение — стационарный пост ГИБДД между Владимиром и Юрьевцем, где автомобили тормозят регулярно и спрашивают, куда люди едут во время режима самоизоляции.

В мэрии Владимира утверждают, что справки действительны только один день, и работнику, если он ходит на службу ежедневно, надо получать такие справки тоже каждый день. Однако в официальном бланке справки, который опубликовала областная администрация, поля для заполнения даты выдачи нет, как нет и указания о сроках действия в самом губернаторском указе. Что плохо, так как создает, с одной стороны, возможности для махинаций, а с другой — почву для коррупции.

«Мой внук будет моим ухажером»

Второй вид справок — для тех жителей Владимирской области, которые должны помогать пожилым родственникам в период самоизоляции: покупать и приносить продукты, лекарства, ухаживать за ними. Как сказала бабушка одного из сотрудников «КП-Владимир»: «Кто будет моим ухажером, внук? Тогда ему надо справку брать!»

Справки «ухажерам» за пожилыми людьми выдают органы социальной защиты населения — как департамент, так и территориальные структуры. Важно, что эту справку можно получить не только придя лично, но и онлайн, через интернет (что в условиях режима самоизоляции предпочтительнее). Формы заявки на получение справки для ухода за пожилым родственником размещены на сайте департамента социальной защиты населения https://social33.ru/, а также в социальных сетях этой структуры. Можно либо заполнить бланк заявления и отправить его по электронной почте, либо заполнить онлайн-форму прямо на сайте. Она несложная — паспортные данные и адрес того, кто будет ухаживать, и того, за кем. Сложности начинаются позже. Срок рассмотрения заявки — один рабочий день. Срок выдачи справки — три рабочих дня. Соответственно, те, кто заполнил заявку в пятницу, 3 апреля, получат свои справки не раньше среды, 8 апреля. До того им придется передвигаться нелегально, так как пожилые родственники обычно хотят есть каждый день, а не по режиму работы чиновников. Зато когда справка будет, ее можно будет предъявлять прямо на устройстве — смартфоне или планшете, и действовать она будет до 30 апреля.

Есть и третий вид справок — для волонтеров, которые помогают одиноким пожилым людям. Их выдает комитет по молодежной политике, сразу при начале волонтерской работы. Тут как раз проблем не возникнет.

Что будет дальше — введут ли специальные справки для выезда на дачу и так далее — покажет время.