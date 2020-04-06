Режим самоизоляции во Владимире из-за коронавируса: жители хотят забрать из приютов собак, чтобы был повод лишний раз выйти на улицу

Жители нашего региона после того, как их разогнали по домам, введя режим самоизоляции во Владимирской области, решили схитрить: чтобы лишний раз выйти на улицу, они звонят в приюты с просьбой отдать им собаку. Выгул собаки — одна из уважительных причин выхода на улицу. Но руководители приютов, зная, что животное людям нужно только на время карантина, не отдают.

Берите животных после карантина

Руководитель «Дома северной собаки», где живут 183 ездовые собаки, включая хаски, говорит, что были звонки от жителей, которые реально хотели забрать животное домой, но из-за режима самоизоляции побоялись ехать. А есть те, которые хотели собаку для одной цели – выгула. На днях приют «Дом северной собаки» закрыли вообще – животных не дают даже в надежные руки.

- На улице разрешено гулять с собаками, поэтому появились желающие «приютить». А что потом? Осознанный ли это поступок? Мы хотим избежать этого, и не отдаем собак никому! Если захотите взять животное - пожалуйста, но после того, как отменят режим самоизоляции, - отмечает Яна Ремизова, руководитель приюта «Дом северной собаки».

В конце марта из-за палов сухой травы в этом приюте случился пожар – собаки не пострадали, но полностью сгорело их снаряжение и гостевой домик. Вторым ударом для приюта стала самоизоляция, ведь чтобы восстановить приют, нужны руки волонтеров. Яна Ремизова говорит, что если кто-то хочет помочь животным удаленно, можно написать в группу приюта - https://vk.com/northerndogshome .Собакам нужны лекарства, включая обработку от паразитов, и бытовки для больных животных.

«Раньше отходы давали школы»

Владимирский приют «Атлант» также не впускает на территорию никого, кроме постоянных работников. Сейчас в приюте живут 356 животных, собак на прогулку далеко не водят, максимум – через дорогу.

- У нас наплыва людей нет. Мы закрыты для посетителей, но работаем круглосуточно! Не хватает нам пищевых отходов, которые раньше давали школы. Сейчас варим еду сами, сложности есть. Будем рады, если нам позвонят на номер 32-88-33, скажут, где оставят еду, например, у подъезда, и мы сами же приедем заберем, чтобы не контактировать с человеком, - рассказала Лариса Гвоздева, директор ветеринарной клиники-приюта «Атлант».

«Пенсия небольшая – все не купишь»

Питомцы приюта «Единство». Фото из группы Вконтакте

Небольшому приюту «Единство», руководителем которого является пенсионерка Татьяна Малышева, также необходима еда и хозяйственный инвентарь: метлы, лопаты.

- Можно привезти на ул. 16 Лет Октября, 68 Г крупы, консервы, подстилки для собак, кастрюли, миски. Сейчас вот поеду в магазин, хоть что-то из списка куплю. Но пенсия у меня небольшая – все не купишь. А помочь не кому, - рассказала Татьяна Малышева. - Знаю, что сейчас животных забирают, чтобы самим чаще выходить на улицу. Не хочу об этом даже говорить. Своих собак я не отдаю. Единственное, недавно забрали собачку друзья моих хороших знакомых, но это проверенные люди. Если вдруг кому не жалко кастрюль, подстилок и корма, позвоните мне 89607297220.

Татьяна Малышева с одним из питомцев. Фото из группы Вконтакте

На этой же улице находится еще приют «Валента». Его работники просят оставить помощь на входе в их клинику (16 Лет Октября, 1А), обратиться к врачу, если вы в маске, и сказать, что принесли еду. В сам приют вход запрещен, показ животных будет возобновлен по решению администрации.

- Несмотря на карантин, мы работаем в штатном режиме. Правда, не проводим выгулы собак за территорией приюта, - рассказал работник «Валенты» Иван. – Нам можно принести сухой корм, лучше меньше, но хороший, потому что собаки не едят некачественный корм. Кошкам можно жидкий корм в пакетиках. Хорошо, если кто-то принесет хозяйственные средства: «Белизну», мыло.