2020-04-03T16:07:20+03:00
Общество

Режим самоизоляции во Владимире: известные спортсмены показали, как тренироваться дома

И рассказали, что читают и смотрят в неожиданно появившееся свободное время
Алексей СУХОВ
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Анатолий Минчев, кмс по бильярдному спорту, предлагает тренироваться из дома. Фото департамента здравоохранения администрации Владимирской области.Анатолий Минчев, кмс по бильярдному спорту, предлагает тренироваться из дома. Фото департамента здравоохранения администрации Владимирской области.
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Из-за того, что на этой неделе ввели режим самоизоляции во Владимирской области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, пострадали не только промышленные предприятия и бизнес, но и спортсмены. Все соревнования отменены до лета. А физическую форму нужно держать постоянно.

Многие не растерялись и занимались подготовкой на дому. Причем подходят к делу с выдумкой. Так, владимирские спортсмены подключились к федеральной акции от Минспорта, проводимой в социальных сетях, «Тренируйся дома. Спорт – норма жизни».

Владимирцы смонтировали целый ролик. Под песню Владимира Высоцкого «Утренняя гимнастика» они показывают, что они делают, чтобы быть в форме. Не все упражнения под силу нетренированному человеку, однако некоторые полезные советы там все же найти можно.

Интересней всего выглядят фитнес-занятия представительницы спортивного ориентирования, заслуженного мастера спорта Светланы Фолифоровой. Она в качестве груза для мышц использовала свою дочь. Получилась и игра с ребенком, и физнагрузка. У мужчин-спортсменов все более сурово и сердито. В ролике засветились мастера спорта по спортивной гимнастике Владислав Новокшонов и Александр Карцев, директор владимирского «Торпедо» Евгений Дурнев с сыном Егором, мастера спорта международного класса по самбо Антон Коновалов, а также юные боксеры Александр Климин и Александр Увенков.

Ссылка на видео - https://vk.com/video-141928210_456239079

А тем временем, игроки владимирского «Торпедо» участвуют в проекте «Хроники самоизоляции», в рамках которого футболисты рассказывают о том, что делают у себя дома. И советуют, что посмотреть и почитать, пока нельзя выходить из дома.

Из Ярославля написал нападающий Никита Андреев. Он говорит, что спортивную форму в домашних условиях сложно поддерживать, поэтому он скачал всякие фитнес-программы и выполняет тренировки по ним. Кроме того, он дал рекомендации болельщикам, что делать во время отдыха.

- Мне захотелось окунуться во времена Великой отечественной войны. Читаю «Список Шиндлера». Ещё рекомендую книги «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд и «11/22/63» Стивена Кинга. Последняя вещь посвящена убийству Кеннеди. Из фильмов могу посоветовать такие - «Законопослушный гражданин», «Кто я», «Выстрел в пустоту». Из сериалов: «Спартак», «Мылодрама», «Побег». На PS4 играю в FIFA2020, NHL, серии Metro и Call of Duty, - рассказал он.

А защитник Александр Зенин находится сейчас во Владимире. Он пишет, что регулярно меряет температуру, а физическую форму поддерживает при помощи домашних тренировок, которые находит в инстаграме и на ютубе.

- Рекомендую всем болельщикам провести это время с пользой, сейчас многие сервисы открыли бесплатный доступ к онлайн-книгам, фильмам и сериалам. Мне очень понравился сериал «Викинги», фильмы «Зелёная книга», «Тобол», «Холоп», «Крид», - сказал Александр. - А еще я играю на приставке. Поардовали такие игры, как «A way out». Ее обязательно надо проходить вдвоем с другом, причем делать это можно дистанционно — каждый играет у себя дома. Остальные игры традиционны для спортсменов — это спортивные симуляторы. А еще я пересматриваю самые яркие еврокубковые футбольные матчи последних 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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