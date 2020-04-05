Режим самоизоляции во Владимире: известные спортсмены показали, как тренироваться дома

Из-за того, что на этой неделе ввели режим самоизоляции во Владимирской области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, пострадали не только промышленные предприятия и бизнес, но и спортсмены. Все соревнования отменены до лета. А физическую форму нужно держать постоянно.

Многие не растерялись и занимались подготовкой на дому. Причем подходят к делу с выдумкой. Так, владимирские спортсмены подключились к федеральной акции от Минспорта, проводимой в социальных сетях, «Тренируйся дома. Спорт – норма жизни».

Владимирцы смонтировали целый ролик. Под песню Владимира Высоцкого «Утренняя гимнастика» они показывают, что они делают, чтобы быть в форме. Не все упражнения под силу нетренированному человеку, однако некоторые полезные советы там все же найти можно.

Интересней всего выглядят фитнес-занятия представительницы спортивного ориентирования, заслуженного мастера спорта Светланы Фолифоровой. Она в качестве груза для мышц использовала свою дочь. Получилась и игра с ребенком, и физнагрузка. У мужчин-спортсменов все более сурово и сердито. В ролике засветились мастера спорта по спортивной гимнастике Владислав Новокшонов и Александр Карцев, директор владимирского «Торпедо» Евгений Дурнев с сыном Егором, мастера спорта международного класса по самбо Антон Коновалов, а также юные боксеры Александр Климин и Александр Увенков.

Ссылка на видео - https://vk.com/video-141928210_456239079

А тем временем, игроки владимирского «Торпедо» участвуют в проекте «Хроники самоизоляции», в рамках которого футболисты рассказывают о том, что делают у себя дома. И советуют, что посмотреть и почитать, пока нельзя выходить из дома.

Из Ярославля написал нападающий Никита Андреев. Он говорит, что спортивную форму в домашних условиях сложно поддерживать, поэтому он скачал всякие фитнес-программы и выполняет тренировки по ним. Кроме того, он дал рекомендации болельщикам, что делать во время отдыха.

- Мне захотелось окунуться во времена Великой отечественной войны. Читаю «Список Шиндлера». Ещё рекомендую книги «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд и «11/22/63» Стивена Кинга. Последняя вещь посвящена убийству Кеннеди. Из фильмов могу посоветовать такие - «Законопослушный гражданин», «Кто я», «Выстрел в пустоту». Из сериалов: «Спартак», «Мылодрама», «Побег». На PS4 играю в FIFA2020, NHL, серии Metro и Call of Duty, - рассказал он.

А защитник Александр Зенин находится сейчас во Владимире. Он пишет, что регулярно меряет температуру, а физическую форму поддерживает при помощи домашних тренировок, которые находит в инстаграме и на ютубе.

- Рекомендую всем болельщикам провести это время с пользой, сейчас многие сервисы открыли бесплатный доступ к онлайн-книгам, фильмам и сериалам. Мне очень понравился сериал «Викинги», фильмы «Зелёная книга», «Тобол», «Холоп», «Крид», - сказал Александр. - А еще я играю на приставке. Поардовали такие игры, как «A way out». Ее обязательно надо проходить вдвоем с другом, причем делать это можно дистанционно — каждый играет у себя дома. Остальные игры традиционны для спортсменов — это спортивные симуляторы. А еще я пересматриваю самые яркие еврокубковые футбольные матчи последних 15 лет.