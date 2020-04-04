У отремонтированной Струнинской больницы посыпалась штукатурка

Счетная палата Владимирской области провела проверку ремонта ставшей знаменитой на всю страну Струнинской больницы, которую обещала отремонтировать и оснастить современным оборудованием еще прошлый губернатор Владимирской области Светлана Орлова. Больницу нужно было привести в порядок к 31 декабря 2018 года, но успеть к этому сроку не удалось. Нынешний губернатор Владимир Сипягин попросил у Минздрава РФ отсрочку приема больницы на год, а 30 декабря 2019 года объявил, что больница отремонтирована.

Тем не менее, во время проверки Счетной палаты Владимирской области 1 марта 2020 года ремонт еще шел. Причем специалисты надзорного ведомства заметили, что штукатурка уже начала отслаиваться, потолки протекают, а плитка в некоторых местах стала отходить. А ведь с момента официального окончания ремонта прошло всего-то четыре месяца. Коллегия Счетной палаты пришла к выводу, что при ремонте нарушались строительные технологии, а материалы, купленные для работ, были некачественными.

Неразбериха царит и в системе оплаты ремонта больницы. На сам ремонт больницы было направлено 57,9 миллионов рублей, на покупку оборудования – 43,8 миллионов рублей. Но больница приняла и оплатила лишь 30% от этого объема. Получается, масштабный ремонт не был своевременно финансово обеспечен. С оборудование тоже случился конфуз: пока делался ремонт, его туда-сюда таскали по больничным коридорам, а ко времени проверки у него банально вышел гарантийный срок. То есть, в струнинской больнице сейчас стоят ни разу не использованные аппараты, стоящие космических денег, но отремонтировать их бесплатно уже не получится.

Надо ли говорить, что коллегия Счетной палаты нашла и массу нарушений законов о контрактной системе и защите конкуренции, давно ставшие обыденностью при реализации любого большого проекта.

В общем, материалы проверки направлены в прокуратуру Владимирской области и региональное управление федеральной антимонопольной службы. Теперь судьбу людей, отвечавших за ремонт струнинской больницы, будут решать эти ведомства.