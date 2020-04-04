Ситуация с коронавирусом во Владимире: мэрия приказала дезинфицировать подъезды и почтовые ящики

Подъезды и лестничные клетки во Владимире и раньше убирались через раз по обещанию. Сейчас, в связи с введением режима повышенной готовности во Владимирской области из-за коронавируса, мыть все вокруг надо тщательнее. Но во Владимире встретить и просто уборщицу трудно, не то что человека в защитном костюме со специальными обрабатывающими материалами. Видимо, жаловались владимирцы не только в соцсетях, но и властным структурам, так как проверить работу управляющих компаний и ТСЖ решили в мэрии. Сити-менеджер Андрей Шохин на своей личной странице в социальной сети «Вконтакте» написал пост:

«Сегодня проверили, как управляющие компании и ТСЖ обрабатывают места общего домового пользования: домофоны, дверные ручки, почтовые ящики, перила и кнопки лифтов. Благодарен всем, кто добросовестно относится к своей работе. Всем УК и ТСЖ нужно оперативно включится в этот процесс. Оставайтесь дома и будьте здоровы!»

К посту были приложены фото с чуть ли не образцовыми работниками. Некоторые из них были больше похожи на сотрудников секретных лабораторий, нежели на работников коммунальной сферы. Естественно, под постом разразилась самая настоящая буря. Люди жаловались на то, что по их адресам так не ходят.

«Представители ЖРП «Заклязьменский» квитанцию самые первые в ящик кинули. Дворники не приходят, самоизолировались. А о санитарной уборке наш дом, что по адресу: Судогодское шоссе, 29а, не слышал никогда», - написала Виталина Гришина.

«Подъезды просто никто не убирает, не то что ли санитарную обработку не проводят», - вторил ей Сергей Калмыков, указавший, что живет по адресу; улица Труда, дом 10/20.

«Улица 1-я пионерская, дом 63. За 4 года уборщицу видела три раза. Придомовая территория от снега не чистилась ни одну зиму. Директор хам», написала девочка под ником «Аня Ореховая».

Фото администрации города Владимира

За несколько часов под постом появилось более 60 комментариев. Справедливости ради надо отметить, что на многие сообщения администрация города Владимира отвечала оперативно, сообщая, что жалобы людей переданы в районные администрации и управление ЖКХ. Вот только поможет ли это заставить руководство «управляшек» выполнять свои прямые обязанности. Ведь по федеральным нормам в условиях карантина санитарная обработка подъездов должна проводиться вообще ежедневно. Сейчас же порой простая уборка проводится раз в неделю. Да и то, эта система регулярно дает сбои.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Во Владимире обрабатывают остановки и тротуары

Специалисты «Центра управления городскими дорогами» со 2 апреля начали обрабатывать владимирские остановки и тротуары дезинфицирующим раствором. Обработка, по данным мэрии, проводится ежедневно. По словам заместителя начальника ЦУГД Николая Дятлова, каждый день в разных районах города работают по 5-6 бригад. Все сотрудники озащищены перчатками, масками, индивидуальными защитными костюмами.