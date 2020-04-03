Коронавирус во Владимире, последние новости на 3 апреля 2020: в городе выявлено два случая заражения

Нерабочая неделя режима самоизоляции во Владимирской области превратилась в нерабочий месяц. «КП-Владимир» продолжает следить за ситуацией с распространением COVID-19 в области. Вот что известно о распространении коронавируса в регионе на 3 апреля.

Новых случаев заражения коронавирусом во Владимирской области за прошедшие сутки не зафиксировано. На данный момент известно о двоих больных во Владимире и одном зараженном в Коврове. Один человек умер – это 48-летний водитель из Коврова. На неделе появлялась информация о трех случаях заражения в Петушках, однако результаты повторных анализов пока не готовы и Роспотребнадзор эти случаи не подтверждает.

2 апреля во Владимирской области указом губернатора Владимира Сипягина было запрещено посещение спортивных площадок и стадионов. Кроме того, администрация области наполовину снизила стоимость арендной платы за помещения для предпринимателей малого и среднего бизнеса. Правда, речь идет только о тех, что получил помещение в аренду без проведения торгов.

Во Владимирской области на данный момент действует три вида справок для перемещения по улицам. Их могут получить волонтеры, помогающие пожилым людям, а также все, кому нужно ухаживать за престарелыми родственниками или те, кому нужно ехать на работу (например, врачам).

Также во Владимирской области благотворительный фонд помощи детям "Открытые сердца" начал сбор средств на борьбу с коронавирусом. Они будут направлены на приобретение средств индивидуальной защиты для волонтёров и медиков, а также на помощь семьям с детьми Владимирской области. Первый взнос в фонд "Открытые сердца" сделал губернатора Владимирской области Владимир Сипягин.

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