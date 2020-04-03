2020-04-02T17:13:59+03:00
Общество

Коронавирус во Владимирской области: поисковый отряд «Лиза Алерт» выезжает только на экстренные вызовы в респираторах и перчатках

Несмотря на эпидемию, волонтеры продолжают искать детей, пожилых и инвалидов
Валерия ПРОНИНА
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Поисковый отряд «Лиза Алерт» выезжает только на экстренные вызовы. Фото "Лиза Алерт"Поисковый отряд «Лиза Алерт» выезжает только на экстренные вызовы. Фото "Лиза Алерт"
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Если до эпидемии коронавируса добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» Владимирской области массово выезжали на каждый вызов о пропавшем и расклеивали ориентировки, то теперь выезды только в экстренных случаях – когда потерялся ребенок, пожилой человек или инвалид.

- Выходя сейчас на поиск, доброволец подвергает себя опасности. Главное правило отряда – не увеличивать количество пострадавших, и у нас нет другого выхода: нам приходится ограничивать активные поиски и выезжать в экстренных случаях, при которых наше участие может стать решающим для спасения жизни пропавшего, - рассказала Ирина Салтыковская, куратор отряда «Лиза Алерт» во Владимирской области. - Когда отряд работает в нормальном режиме, мы расклеиваем ориентировки в местах пропажи, на транспортных узлах, вдоль дорог – и именно по ним нам приходит больше всего свидетельств. Сейчас возможности расклеивать их в нужном количестве нет. Поэтому просим жителей обращать внимание на ориентировки в наших соцсетях.

По словам куратора, на экстренные вызовы выезжают волонтеры, у которых есть средства индивидуальной защиты. Массовых выездов в период эпидемии не будет, но и в одиночку волонтеры не работают – на экстренный вызов едут те, кто прямо сейчас готов надеть респиратор, перчатки и очки. Поэтому количество волонтеров на каждый случай разное.

- Если мы вообще не будем выходить на поиски, мы можем лишить шанса на благополучный исход пропавших. Поэтому как и любая экстренная служба – государственная или добровольческая – мы не можем прекратить свою деятельность даже в таких обстоятельствах, - отмечает Ирина.

Волонтеры не принимают помощь в деньгах, они лишь просят средства защиты. Если вы можете помочь им приобрести маски, респираторы, очки и перчатки или просто подсказать организацию, которая готова подарить это отряду, свяжитесь с волонтерами через интернет.

- Мы добровольно отдаем свои силы и время для того, чтобы спасти тех, кто вокруг нас, но сейчас нужна ваша помощь – для нашей защиты, - говорит Ирина Салтыковская. – Также просим оставаться дома, контролировать своих детей и пожилых родственников!

КОНКРЕТНО

Сайт отряда «Лиза Алерт»

И группа во «Вконтакте»

ИСТОЧНИК KP.RU

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