Режим самоизоляции во Владимире из-за коронавируса: четыре главных вопроса о том, как жить и работать

С 1 апреля во Владимирской области еще больше ужесточили режим полной самоизоляции. Теперь в большинстве случаев для того, чтобы выйти на улицу, нужно иметь справку о том, что ты имеешь право работать и для этого передвигаться по городу. Остальным можно выходить из дома лишь по трем причинам: надо в магазин, надо погулять с домашним питомцем, надо срочно в больницу с острой болью или серьезной болезнью...

Как получить справку?

Во Владимирской области утвердили три формы справок:

- подтверждающую необходимость следования к месту работы;

- выдаваемую лицу, являющемуся волонтёром и привлечённому для помощи гражданам старше 65 лет;

- выдаваемую лицу, следующему к близкому родственнику для оказания ему помощи во время режима самоизоляции.

Для тех, кто работает, самым важным является первый пункт. Так вот, справки вам должен предоставлять работодатель. При этом сам он их оформляет на основании разрешения от муниципального оперативного штаба по противодействию коронавирусу. И все организации в каждом городе области должны ежедневно до 12.00 предоставлять в муниципалитет списки тех, кто у них обязан выходить на работу.

В мэрии Владимира уже отреагировали на данный указ тем, что создали «горячую линию», где собирают данные от организаций по количеству работающих, а также разъясняют, как будет проходить процедура согласования. Номер «горячей линии» администрации города Владимира — 53-07-88.

Волонтерам справки будут выдавать в областном комитете по молодёжной политике. Ну, а департамент социальной защиты отвечает за выдачу справок тем, кто приносит близким родственникам еду и предметы первой необходимости для обеспечения режима. Причем последняя справка будет делаться бесконтактным способом. Родственник нуждающегося в помощи сможет подать ее в электронном виде и таким же образом его получить. Со дня на день на сайтах областного департамента социальной защиты населения www.social33.ru будет размещён большой интерактивный баннер со ссылкой на полную информацию о получении справки. Там же можно будет скачать бланк заявления и выбрать способ его подачи после заполнения. Это может быть любой удобный канал виртуальной связи: электронная почта, соцсети и мессенджеры.

Если у родственника не окажется возможности подать заявку в электронном виде, он сможет это сделать в учреждении социальной защиты через специальный контейнер. В этом случае заверенная справка будет направлена заявителю по почте.

Как будет ходить транспорт

Социальные и школьные проездные не отменят. Но с 1 апреля, когда департамент транспорта разослал всем перевозчикам письмо с разрешением в существующих условиях сократить число рейсов до необходимого, работу перевозчиков перестроили на графики выходного дня. Утром и вечером в часы пик число рейсов сохраняется прежним. А потом интервал движения даже на самых ходовых маршрутах увеличится до 30-40 минут. Менее доходные рейсы вообще появляются лишь утром и вечером.

Связано это с тем, что у пеервозчиков радикально упала выручка. Например, «Владимирпассажиртранс» предоставил в мэрию отчет, что у них доходы снизились в три раза. Компания, и раньше не имеющая прибылей, теперь вообще работает в катастрофический убыток.

Куда вести ребенка

Для части людей работу никто не отменял, при этом у многих есть маленькие дети. Для таких родителей во Владимире два детсада 30 марта открыли временные группы численностью не больше 12 детей. Их создали на базе детского сада №68 на проспекте Ленина и №90 на улице Юбилейной. Пока в каждом садике набрано по группе, но новые в случае необходимости будут формироваться и дальше. Однако есть важный нюанс — подавать заявления в управление образования имеет право лишь работодатель, если ему очень нужен на рабочем месте сотрудник с маленьким ребенком. Сами родители могут лишь попросить свое начальство выбить им путевку в детсад.

Что будет с плановыми медобследованиями

Система здравоохранения Владимирской области частично ограничила посещение. Сейчас в больницах и поликлиниках могут находиться только те, кому медицинскую помощь нужно оказать срочно. Все, кто записывался к узким специалистам, планировал операции или еще что-то, вынуждены будут отложить все это на неопределенный срок.

Все квоты на операции и записи к врачам на неопределенный срок не сгорят и не пропадут, уверяют в «белом доме». Как только кризис будет преодолен, все списки будут выстраиваться заново. Однако точных дат не называют.

Исключение сделано лишь для одного вида плановых операций — родов. Всех беременных обязательно положат в роддом и выпишут только лишь в положенные сроки.

ОТ РЕДАКЦИИ

В том хаосе, который сейчас творится, вопросов остается немало. И ответов на многие пока нет. Например, что делать если предприятие по роду деятельности занимается перевозками людей или грузов между городами. Как и где тогда оформлять справки? В частности, «Комсомолка» забирает газеты из типографии и доставляет их по всей области. А кто-то убирает дороги вне городов, кто-то возит продукты в маленькие сельские магазины.

В мэрии Владимира на этот вопрос ответить не могут, сказав, что тот, кто указ писал, тот и должен это решать. А в областной администрации получить комментарии крайне сложно, так как многие сотрудники работают удаленно. И непосредственно в администрации находится лишь высший состав. В течение этой недели мы неоднократно пытались получить комментарии от «белого дома», однако информацию имеем лишь через пресс-релизы. Оперативность при этом снижается колоссально. А когда люди получают информацию с опозданием на несколько дней, то множится паника и создаются фейки.