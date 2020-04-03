2020-04-02T16:38:12+03:00
Общество

«Социальная дистанция» во Владимире во время коронавируса: какая и зачем нужна

Во владимирских магазинах размечают «правильную» очередь, но люди все равно стоят вплотную
Анна ДЕКТЯРЕВА
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В магазинах для разметки используют скотчВ магазинах для разметки используют скотчФото: Анна ДЕКТЯРЕВА
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Режим самоизоляции во Владимирской области 31 марта внес коррективы во все сферы жизни. Основным местом «выхода в свет» для жителей региона стали продовольственные магазины. Все торговые центры и прочие развлекательно-познавательные места закрыты, так что официально разрешенный поход за продуктами стал чуть ли не единственным местом, где владимирцы бывают, кроме собственной квартиры.

И, соответственно, основным местом, где жители городов рискуют заразиться коронавирусом. Новая инфекция передается при близком контакте. Именно поэтому в Указе губернатора Владимира Сипягина, которым введен режим самоизоляции во Владимирской области с 31 марта, отдельной строчкой прописано «социальное дистанцирование».

Что такое социальная дистанция и зачем она нужна? Эксперты владимирского Роспотребнадзора разъясняют, что по данным ВОЗ минимально безопасное расстояние между людьми в период коронавирусной инфекции должно составлять полтора метра.

Лабиринт перед кассами

Магазины нарисовали линии "социальной дистанции" Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Магазины нарисовали линии "социальной дистанции"Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Именно это «социальное дистанцирование» - 1,5 метра от человека до человека — и прописано в Указе губернатора о введение во Владимирской области режима самоизоляции. Такую дистанцию надо соблюдать, чтобы при дыхании, кашле и чихании другого человека вирусы не попали на вашу кожу и одежду и не стали причиной заражения.

Казалось бы, все просто. Владимирские магазины очень ответственно отнеслись к новым санитарным нормам (по сути, это именно санитарные нормы, хотя введены и не Роспотребнадзором) и добросовестно стали наносить разметку перед линией касс. Крупные гипермаркеты рисуют линии капитально, краской, да еще и ширмы перед кассирами повесили. Магазины поменьше нашли не очень затратный, но эффективный способ — клеят широкий цветной скотч в несколько слоев. Такую разметку легко поддерживать в «рабочем» состоянии.

Правда, с геометрией в некоторых магазинах возникли проблемы. Далеко не везде кассы стоят строго по одной линии, часто они раскиданы вдоль и поперек. И там разметка больше походит на лабиринт. Но свою основную функцию — напоминать народу, что нужно держаться подальше друг от друга — выполняет даже кривая разметка.

Маленькие магазинчики и аптеки, где разметку наносить смысла нет, развесили на двери, у кассы, на витринах объявления: «Соблюдайте дистанцию в 1,5 метра». Некоторые магазины ввели санитарный перерыв — в середине дня закрываются на полчаса на обработку и дезинфекцию. В общем, все владельцы всех открытых заведений сделали то, что в их силах, чтобы обезопасить покупателей. А что же сами покупатели?

«Вас здесь не стояло!»

Несмотря на разметку и предупреждение покупатели стоят вплотную друг к другу Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Несмотря на разметку и предупреждение покупатели стоят вплотную друг к другуФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

А вот сами владимирцы оказались гораздо менее ответственными, чем предприниматели. Несмотря на разметку, несмотря на постоянные объявления по громкой связи о необходимости соблюдения социальной дистанции, покупатели в кассах стоят вплотную друг к другу, подталкивая корзинами и тележками. Причем еще и резко реагируют на замечания более сознательных покупателей.

Вечер 1 апреля, очередь в магазине «Ашан» на Верхней Дуброве. Очереди в кассу там всегда самые большие среди окрестных магазинов, а сейчас, с разметкой, вообще растянулись на 50 метров между витринами. Конца-краю очереди не видно, поэтому покупатели с корзинками и тележками то и дело норовят втиснуться в «социальный промежуток» между дисциплинированными покупателями.

- Вас здесь не стояло! - раздается подзабытая с советских времен классическая фраза. - Очередь заканчивается вон там! - взмах руки в сторону абстрактного конца очереди.

- А что же вы нормально не стоите? Я думала, тут последний, - возмущенно отвечает тетушка с полной тележкой туалетной бумаги.

Следует разъяснение насчет «социальной дистанции», которое, как ни странно, имеет свое действие — тетушка мирно уходит искать конец очереди.

В соседней кассе все не так спокойно.

- Мужчина, не надо ко мне прижиматься, очередь от этого быстрее двигаться не будет, - возмущается женщина средних лет, сама, как положено, выдерживающая социальную дистанцию в полтора метра до предыдущего покупателя.

- Что дикая такая? Может, тебе продукты на дом заказывать, если с людьми стоять не хочешь? - тут же начинает хамить парень лет тридцати.

- Может, вам дома посидеть, если правил не знаете?

- Каких таких правил? Где написано что нельзя близко стоять?

- В указе губернатора!

- А санкции за нарушение есть?

Тут покупательница теряется — санкций действительно нет. Все рассчитано на порядочность и инстинкт самосохранения — ведь соблюдая социальную дистанцию, вы оберегаете не только других, но и себя.

- А раз нет санкций, буду стоять, где хочу! - торжествует парень.

Кстати, не соблюдают социальную дистанцию и агрессивно реагируют на замечания как раз в большинстве своем молодые мужчины. Другие категории жителей — женщины, пенсионеры — даже если и не знали, зачем у касс нарисовали эти линии, с интересом выслушивают объяснения кассиров и послушно выстраиваются в нужном порядке.

Перерыв для санитарной обработки Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Перерыв для санитарной обработкиФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

В общем, поведение «отойдите от меня все» неожиданно стало социально одобряемым, а общительность и контактность — качествами небезопасными. Наверно, владимирцы скоро привыкнут держать социальную дистанцию — ведь режим самоизоляции введен недавно, а до сих пор такого опыта не было ни у одного поколения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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