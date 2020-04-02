Карантин во Владимире из-за коронавируса: детей можно будет водить в два временно открытых садика

Во Владимире с 31 марта введен режим полной самоизоляции. И хотя большинство населения теперь ОБЯЗАНО сидеть по домам, для части людей работу никто не отменял. При этом у многих есть маленькие дети. И не всегда их можно с кем-то оставить.

И для таких родителей во Владимире два детсада 30 марта открыли временные группы численностью не больше 12 детей. Их создали на базе детского сада №68 на проспекте Ленина и №90 на улице Юбилейной. В каждом из садиков есть по одной группе.

- Управление образования сообщило, что группы были сформированы полностью, то есть должно было ходить по документам 24 малыша, - рассказал официальный представитель администрации города Владимира Александр Карпилович. - Однако в итоге в понедельник вышли лишь восемь детей, то есть где-то 30 процентов от заявки. Наверное, родители нашли возможность сидеть с ребенком дома. И это хорошо, потому что ситуация сейчас такая, что лучше не относиться к детсадам как к камерах хранения детей.

Группы будут формироваться и дальше. Однако есть важный нюанс — подавать заявления в управление образования имеет право лишь работодатель, если ему очень нужен на рабочем месте сотрудник с маленьким ребенком. Сами родители могут лишь попросить свое начальство выбить им путевку в детсад.

- В заявлении работодатель должен указать, что он будет продолжать работу даже в условиях полной самоизоляции по тем-то причинам. И эти работники ему необходимы. Каждую заявку мы будем рассматривать индивидуально, - сказали в мэрии.

Кстати, детей, которые раньше ходили в другие садики, будут пускать в группу только после осмотра воспитателем и медработником. Если у ребенка нет симптомов ОРВИ, тогда он остается в группе. В противном случае, не поможет и разрешение от управления образования. Вас отправят домой.