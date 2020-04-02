2020-04-01T16:09:58+03:00
Общество

Снегопад, обрушившийся в конце марта, не лишит владимирцев урожая

Внезапные заморозки не угрожают садоводам и дачникам
Ирина Мальцева
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Снег засыпал уже зеленую траву и выглянувшие цветы.Снег засыпал уже зеленую траву и выглянувшие цветы.Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА
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Необычно теплая зима, ранняя весна и ясное солнце, баловавшее владимирцев последние дни, расслабило не только горожан, но и природу. Вылезли тюльпаны, распустились первоцветы, появились почки на кустарниках, в том числе сирени. Впрочем, как говорят биологи, удивляться этому не стоит: второй год первые почки появляются примерно на месяц раньше срока – в конце марта, а не в апреле. Деревья и кустарники оживают из-за теплой погоды. Обычно первыми просыпаются разные виды ив, которые считаются первоцветами среди древесных пород, потом начинают почки набухать у кустарников, затем и у плодовых деревьев. Но после волны ночного холода успевшие раскрыться почки могут погибнуть. Не останется ли Владимирская область без урожая?

Синоптики обещают, что снег скоро растает Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Синоптики обещают, что снег скоро растаетФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

- Совсем без урожая мы не останемся, - уверена садовод с двадцатилетним стажем Ирина Зимина. – Сильных морозов, например, минус 10 градусов, почки, которые уже начали расти, конечно, не выдержат. Но небольшие перепады и несильный минус, до -3, в начале вегетации переживают легко. Но даже если ударит сильный мороз, все растения не померзнут, только почки, которые уже начали активный рост, а не все. Так что в любом случае урожай будет. Но плодовые деревья пока расти активно не начали, волноваться не надо. Самые опасные заморозки – те, что ударили в период цветения, а до этого еще далеко.

Буквально за пару часов весенний пейзаж превратился в зимний Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Буквально за пару часов весенний пейзаж превратился в зимнийФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Не стоит беспокоиться и о судьбе клумб – те же крокусы и тюльпаны переживут небольшой снегопад, а потом оттают и будут цвести снова. Но резкого похолодания синоптики пока не обещают. Наоборот, с 3 апреля в области обещают потепление, плюсовая температура будет держаться даже ночью, снегопадов в ближайший месяц тоже не ждут. Кстати, на посевную кампанию капризы погоды и эпидемия тоже не повлияет. Сельчане продолжат работать в обычном режиме, а по прогнозам департамента сельского хозяйства областной администрации, урожай в этом году будет одним из самых крупных за последние годы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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