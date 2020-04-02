2020-04-01T16:12:46+03:00
Общество

Регистрация браков во Владимирской области во время коронавируса запрещена

Развестись тоже не получится
Сергей МОРКОВКИН
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..Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Департамент юстиции Владимирской области с 31 марта запретил регистрацию браков. Из-за коронавируса не получится и развестись. Регистрация браков во Владимире возможна сейчас лишь в крайнем случае. Например, если невесте скоро рожать. Но пышной свадебной церемонии не провести даже в этом случае: во дворец бракосочетания кроме молодых никого не пустят. Постановление департамента будет действовать до особого распоряжения. То есть дата отмены этого приказа не известна.

Запрет на регистрацию браков во время коронавируса распространяется и на популярные у владимирцев дворцы бракосочетаний Мурома, Суздаля и Гороховца. Местные ЗАГСы также откажутся скрепить союз влюбленных, если на то нет особой причины. Так как постановление департамента юстиции Владимирской области выпущено на основании поручение федерального министерства юстиции РФ от 30 марта, то, скорее всего, не получится жениться и если уехать в другой регион. Так что теперь у молодых появится дополнительное время проверить искренность своих чувств.

Те пары, которые хотели сыграть свадьбу в апреле и мае и уже знали дату своего торжества, будут вынуждены подождать. Департамент юстиции постановил перенести даты их бракосочетаний на срок позднее 1 июня 2020 года.

Постановление департамента юстиции Владимирской области вступило в силу с 31 марта 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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