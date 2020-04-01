Режим самоизоляции во Владимире из-за коронавируса: общественный транспорт будет ходить реже

Режим самоизоляции формально должен был изменить многое. Люди должны были чуть ли баррикадироваться в домах, а на улицы разрешается выходить лишь на работу, в магазин и в аптеку. На деле людей, свободно передвигающихся по городу Владимиру, гораздо больше. Правда, недостаточно, чтобы перевозчики работали себе не в убыток. Так что там с общественным транспортом?

Выручка упала втрое

Во Владимире практически ничего пока не поменялось, несмотря на изменение ритма жизни. Автобусы и троллейбусы ходят по расписанию. Проездные никто не отменял. Хотя в Москве, к примеру, мэр Собянин практически сразу приостановил действие социальных и школьных транспортных карт.

- Ситуация здесь непростая, - сказал официальный представитель администрации города Владимира Александр Карпилович. - Сейчас вопрос с проездными обсуждаются, но единого мнения по теме нет. С одной стороны понятно, что эта мера позволит снизить число людей, находящихся вне домов. Но с другой стороны, проездные покупались. И мы бы не хотели, чтобы деньги просто сгорели. Возможно, что действие проездных будет пролонгировано. Но в любом случае, какие-то изменения произойдут лишь в том случае, если каникулы в стране продлят.

Напомним, что официально каникулы в России заканчиваются 3 апреля. Однако, учитывая обстановку, есть все шансы, что их продлят для большинства населения.

Тем временем, перевозчики с каждым днем все громче недовольны тем, что они «возят воздух». Например, «Владимирпассажиртранс» предоставил в мэрию отчет, что у них выручка упала в три раза. Компания, и раньше не имеющая прибылей, теперь вообще работает в катастрофический убыток.

- Приблизительно такая же ситуация у всех перевозчиков. Более-менее выручка бывает в часы пик, когда люди едут на работу и с работы. В остальное время пассажиропоток сходит практически на нет, - сказал Александр Карпилович. - Так что да, мы подумываем о том, чтобы сократить число рейсов.

Уменьшение количества рейсов заметно даже по табло на остановках.Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

1 апреля департамент транспорта разослал всем перевозчикам письмо с разрешением в существующих условиях сократить число рейсов до необходимого. Пока в мэрии не опубликовали еще нового расписания. Но уже известно, что работу перевозчиков перестроили на графики выходного дня. Интервал движения между автобусами даже на самых ходовых маршрутах увеличили до 30-40 минут. А менее доходные рейсы вообще появляются лишь утром и вечером.

Изменения, кстати, коснулись не только города Владимира, но и всей области. Причем там перевозчики начали бузить даже раньше.

«Мы, компания АМАКС...»

Именно такими словами начинается нашумевшее письмо перевозчика из Судогды. 31 марта в официальной группе компании в соцсети Вконтакте они сообщили, что временно приостанавливают работу на маршруте №117 «Владимир — Судогда».

«Мы, компания АМАКС... прекращает работу с 01.04.20 - теперь доставка жителей до Судогды и обратно проблема действующей власти... Нас позвали, чтобы спасти положение в связи с уходом Биганова, обещали помощь, дотации. А на деле просто сказали — вы вышли работать, вот и работайте. Но мы не альтруисты. Мы на протяжении месяца хотели стабилизировать данный маршрут, но вместо обещанной помощи получали отписки...»

1 апреля компания действительно сняла все автобусы с маршрута. И судогодцы, работающие во Владимире, добирались своим ходом. В том числе и на машинах нелегальных перевозчиков.

Мы созвонились с руководством компании и узнали, что конкретно не так.

- Не так на этом маршруте в общем-то многое, однако сейчас из-за коронавируса и режима самоизоляции проблема стала слишком тяжелой, - сказал Максим Володин, заместитель директора ООО «АМАКС». - Себестоимость данного маршрута по нашим подсчетам составляет 100 тысяч рублей. Сюда входит аренда базы, зарплаты водителям и кондукторам, лизинговые обязательства, налоговые отчисления, расходы на ГСМ, выплаты вокзалу. Однако 30 марта наша максимальная выручка с рейса составила 23 тысячи. При таких условиях мы просто не можем работать дальше. Потому что своих средств у нас не так много, а помощи от властей мы не получаем. Даже обещанная борьба с нелегальными перевозчиками в итоге по факту не ведется.

И если судогодская компания вовсе перестала работать на маршруте, то остальные перевозчики все же не рискуют так резко самоизолироваться. На других маршрутах лишь сокращают часть рейсов. Например, автобусы 152-го маршрута после 19.00 не ходят. А интервал между рейсами составляет больше часа. Люди в разных городах области сообщают, что эта ситуация повсеместная.