В Меленковском районе после тушения пожара погиб сотрудник МЧС

В ночь на 30 марта в деревне Орловка Меленковского района загорелись два дачных дома. В МЧС позвонили соседи, так как владельцев домов в деревне не было. На место выехали пожарные подразделения и приступили к тушению. Когда пламя уже ликвидировали, один из сотрудников МЧС – 56-летний мужчина – погиб. От чего? Выясняет Следственный комитет по Владимирской области.

- Мы подтверждаем факт гибели пожарного в деревне Орловка Меленковского района. Он погиб не на пожаре, а после ликвидации. Мы не можем сейчас говорить, что стало причиной смерти, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

СК уже начал доследственную проверку: на место выезжали следователи и криминалисты.

- Что произошло? Все требует дополнительного выяснения обстоятельств и результатов экспертизы, - сказала Ирина Минина, официальный представитель СУ СКР по Владимирской области. – Здесь много составляющих, требующих проверки, потому что все произошло при тушении пожара. С места происшествия изъято все необходимое, проведен детальный осмотр места.

Других погибших и пострадавших на этом пожаре нет.