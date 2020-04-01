Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 1 апреля: в Петушках инфекцию подозревают у врача

Во Владимирской области уже три случая заражения коронавирусом. Информация о подхватившей новый вирус женщине в Петушках появилась в соцсетях еще 31 марта. Как рассказывают местные жители, анализ на коронавирус брали у местной жительницы – медика, которая, как и многие из Петушков, работала в Москве. Женщина предпенсионного возраста обратилась в поликлинику около недели назад, у нее диагностировали бронхит и лечили сначала амбулаторно, а потом в больнице, куда она поступила, по сообщениям петушинцев, в пятницу, 27 марта. Сейчас она находится в реанимации, подключена к аппарату ИВЛ. За это время она общалась и с пациентами, и медперсоналом, которые сейчас в группе риска. У них взяли анализы, сейчас ждут результатов, больница изолирована, а новых пациентов направляют в больницы Покрова и Костерево.

В петушинской райбольнице комментировать эту ситуацию отказались, но в департаменте здравоохранения Владимирской области подтвердили, что сейчас у троих жителей Петушков получено три условно положительных анализа, их еще предстоит подтвердить в московской лаборатории. Пока результат оттуда не пришел – район официально считается чистым. Но на сайте стопкоронавирус.рф уже появилась информация о новом подтвержденном случае коронавируса в регионе. Видимо, речь идет о пациентке из Петушинской ЦРБ.

Напомним, что во Владимирской области 30 марта уже официально подтверждено два случая заражения коронавирусом, один из них закончился трагически: сорокавосьмилетний мужчина скончался в ковровской больнице, где его лечили от пневмонии. Сейчас проверяют его контакты, всего их насчитали 93 человека. Однако родственники умершего считают, что подсчитали далеко не всех. Например, мужчина заходил на работу к жене, трудившейся логопедом в детском саду.