Москвичи прячутся в Суздале от коронавируса

Статистика утверждает, что в минувшие выходные Москву покинул миллион частных авто. И если в столице массовый исход, то в Суздале – массовое прибытие. Хотя отели и точки общепита закрыты, непродуктовые магазины тоже на замке, однако у многих москвичей в городе и окрестных селах дачи, частные дома и даже квартиры. Сторож одного из дачных кооперативов сетовал, что в выходные устал открывать/закрывать въезд на территорию. Официально дачный сезон открывается 1 апреля, но москвичей впускали досрочно, потому что семьи с детьми. Не гнать же!

За вечер пятницы и до полудня субботы приезжие опустошили прилавки сетевых продуктовых магазинов. Но на улицах Суздаля, тем не менее, пусто. Как говорят сами суздальчане, которые не очень-то рады такому нашествию: «Они забились по щелям и не высовываются!». А чего высовываться, если провиант закуплен. И даже местное пиво пользовалось невиданным спросом.

Владелица закрытого мини-отеля Елена говорит:

- Так людей жалко… Было бы можно – пустила семьи на постой бесплатно. Ни копейки не взяла бы. Ты видел глаза приехавших москвичей? Я видела. В магазине час назад. Это глаза побитых и напуганных дворняг. Сил нет, как их жалко!

Москвичи, приехав в Суздаль надолго, могут создать проблемы местной медицине. А там и так ситуация не из лучших.

- На станции скорой помощи на 8.00 утра понедельника не было даже анальгина с триалгином. Сотрудникам скорой выдали защитные маски в ограниченном количестве, а вот защитные очки и защитные костюмы – нет. Но обещали скорое поступление недостающего. Возможно именно сейчас, когда разговариваем, уже что-то поступило, - говорят местные врачи.

Суздальцы напряжены. Если хотя бы один москвич привез с собой вирус – быть беде. И местные, и приезжие уверены, что неделей режим самоизоляции не ограничится. А три недели угробят местный бизнес весь и полностью. Кое-кто из местных предпринимателей уже приспосабливается. Внимательно прочли постановление губернатора, где относительно общепита сказано, что торговать навынос можно. Вот было в центре Суздаля кафе. Теперь столы со стульями убрали и на законных основаниях торгуют пирожками и салатиками на вынос.