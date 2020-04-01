Во Владимир привезли китайские маски - 40 рублей за штуку

Более 10 тысяч масок поступили в одну из владимирских аптечных сетей вчера, рассказала фармацевт. И они китайского производства, а не наши российские, и тем более не владимирские. Хотя по некоторым источникам даже некоторые местные предприятия по производству мебели одновременно с диванами стали шить и маски. Но поступают они не в наши аптечные сети, а... в Китай. А может, это и есть те самые маски, которые прошли круг и вернулись к нам по баснословной цене - 40 рублей за одну штуку. И ведь они даже не в индивидуальной упаковке.

Во владимирских аптечных сетях появились маски и заканчивается хлоргексидин.Фото: Алена Головина

Горожане были в шоке, но покупали, причем по 20-50 штук. Один покупатель при мне взял сразу 50 масок - на 2000 рублей. Безропотно расплатился и пошел, порадовавшись тому, что теперь его семья защищена. Сохраняя дистанцию в полтора метра, люди стояли в очереди, бабушки брали и себе и своей родне. Одна бабуля взяла сразу 70. Народ в очереди заволновался, но фармацевт объявила, что хватит всем.

- Раз-два в неделю маски поступают из Китая. Заказываем сразу большими партиями - не менее 10 тысяч штук. Перебоев пока нет. Фармдистрибьютеры привозят маски четко по графику. Хватит всем. А не хватит, придете в конце недели, или в следующий понедельник. Все будет, - попыталась успокоить горожан фармацевт.

А вот в других аптеках -тишина. Масок нет, и нет надежды, что они появятся в ближайшую неделю. Фармацевты признаются, что начали шить своими руками марлевые повязки. В аптеках есть и марля, и широкие бинты.

Вот такие марлевые повязки шьют фармацевтыФото: Алена Головина

- Нас 5 сотрудников в аптеке. Вот сшили себе по несколько штук. Они не очень широкие у нас получились, но это так скажем первый блин комом. Ничего. Во второй раз сделаем пошире, - рассказала фармацевт Ксения.

Латексных перчаток тоже нет - все разобрали. Когда привезут - неизвестно. В аптеках почти закончился хлоргексидин. Люди берут до 5-7 бутылочек.

Сейчас его можно купить по 15 р.20 копеек за один бутылек. Но похоже такой повышенный спрос обернется для нас очередным дефицитом.

Одна маска стоит сорок рублей, бутылка хлоргексидина - 15 рублей 20 копеек.Фото: Алена Головина

КСТАТИ

Маски не защищают!

Владимирцы, несмотря на дефицит, все чаще появляются на улицах в масках. В последние дни в масках все чаще видят кондукторов и продавцов. И это осмысленно и правильно — эти люди постоянно контактируют с большим числом пассажиров и покупателей. А вот носить маску, выгуливая на улице собаку, никакого смысла нет. Медики не устают повторять — маска не защищает от заражения! Она нужна больным, а не здоровым! Так что лучше не заходить лишний раз в аптеку в охоте за масками, которые вас все равно не спасут от коронавируса.