2020-03-31T17:42:04+03:00
Общество

Умерший ковровчанин, которому подтвердили коронавирус, контактировал с 93 людьми

У всех взяли анализы на коронавирусную инфекцию
Валерия ПРОНИНА
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..Фото: Андрей АБРАМОВ
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Специалисты Роспотребнадзора выявили 93 человека, которые общались с 48-летним пациентом Центральной городской больницы города Коврова. Мужчина попал в больницу с пневмонией, лежал в общей палате и контактировал с врачами. 27 марта он умер. Позже пришли результаты его анализов из Москвы – у ковровчанина подтвердился коронавирус. Получается, что пациент мог заразить всех, с кем общался и до больницы.

Когда мужчина поступил в больницу с вирусной пневмонией, в отдельный бокс его помещать не стали потому, что он не выезжал за границу и не контактировал с больными. Однако позже выяснилось, что он работал в Москве. Точная причина смерти мужчины будет установлена по итогам исследований.

- Все 93 человека находятся на карантине, у всех взяли анализы на коронавирус, включая пациентов и медперсонал, который общался с погибшим. Ждем результаты, - рассказали в отделе Роспотребнадзора в городе Ковров, Ковровском и Камешковском районах.

КОНКРЕТНО

Всего в Коврове анализы на коронавирус взяты у 245 человек, из них 168 находятся на карантине. 283 человека сняты с карантина. С диагнозом ОРВИ госпитализировано 3 человека, которые вернулись из-за рубежа. Все они помещены в боксы и находятся под наблюдением медиков. В больницах трудятся 48 медицинских бригад в 4 смены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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