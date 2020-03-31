Умерший ковровчанин, которому подтвердили коронавирус, контактировал с 93 людьми

Специалисты Роспотребнадзора выявили 93 человека, которые общались с 48-летним пациентом Центральной городской больницы города Коврова. Мужчина попал в больницу с пневмонией, лежал в общей палате и контактировал с врачами. 27 марта он умер. Позже пришли результаты его анализов из Москвы – у ковровчанина подтвердился коронавирус. Получается, что пациент мог заразить всех, с кем общался и до больницы.

Когда мужчина поступил в больницу с вирусной пневмонией, в отдельный бокс его помещать не стали потому, что он не выезжал за границу и не контактировал с больными. Однако позже выяснилось, что он работал в Москве. Точная причина смерти мужчины будет установлена по итогам исследований.

- Все 93 человека находятся на карантине, у всех взяли анализы на коронавирус, включая пациентов и медперсонал, который общался с погибшим. Ждем результаты, - рассказали в отделе Роспотребнадзора в городе Ковров, Ковровском и Камешковском районах.

КОНКРЕТНО

Всего в Коврове анализы на коронавирус взяты у 245 человек, из них 168 находятся на карантине. 283 человека сняты с карантина. С диагнозом ОРВИ госпитализировано 3 человека, которые вернулись из-за рубежа. Все они помещены в боксы и находятся под наблюдением медиков. В больницах трудятся 48 медицинских бригад в 4 смены.