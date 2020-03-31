Коронавирус во Владимирской области: гостиницы и отели закрыли до 1 июня

Все туристические комплексы Владимирской области закрыты до 1 июня в связи с коронавирусной инфекцией. Посетителей, которые сейчас находятся в отелях или гостиницах, выселять не будут. Когда у них истечет срок проживания, их попросят выехать – продлевать номера запрещено. Если клиенты бронировали номера заранее – бронь аннулируется.

- Туризм явился средством доставки и распространения вируса по всему миру. Многие собственники еще до введения губернатором указа о приостановлении деятельности гостиниц приняли самостоятельное решение о закрытии. Так, руководство ГТК «Суздаль» и отеля «Николаевский посад» 23 марта сообщило о приостановлении работы, кроме них в комитет по туризму сообщили еще 8 отелей о временной приостановке. Отель «Пушкарская слобода» из-за отсутствия клиентов уже 23 марта функционировал на 25%, - отметил Алексей Цыганов, исполняющий обязанности председателя комитета по туризму областной администрации.

С 28 марта все гостиницы, отели, хостелы, гостевые дома региона не должны были принимать новых посетителей. Но во многих гостиницах до сих пор можно забронировать номер.

- Обо всех этих случаях будет доложено губернатору. По каждому примем соответствующие меры, - сказал Алексей Цыганов. - До 1 июня будут закрыты все туристические комплексы, включая гостевые дома.

Но есть исключение для людей, которые отправляются в командировки: они могут заселиться в одну из оставшихся для этих целей гостиниц. Но пока во Владимирской области эти гостиницы не определили.

По словам Алексея Цыганова, ущерб в туристическом бизнесе сейчас оценить нереально. Потому что он не знает, сколько продлится пандемия, какие расходы и фонд заработной платы были в определенном отеле.

Сейчас правительство РФ собирает информацию о потерях туристического бизнеса, меры поддержки будут вырабатываться на федеральном уровне. Комитет по туризму Владимирской области со своей стороны тоже готовит предложения по плану мероприятий продвижения туристического продукта, когда уже нормализуется ситуация.