В Судогде домашнюю собаку расстреляли и выбросили на свалку

Домашний красавец-лабрадор, шестилетний Тимка, пропал 14 января.

- Мы купили его, когда я была беременна, сейчас сыну шесть лет. Они росли вместе, Тимка у нас как нянька был. Все от детей терпел, и покатать на нем и за хвост таскать, - рассказывает хозяйка пса Александра Бакка.

Жизнерадостный и дружелюбный пес был настоящим членом семьи. После пропажи хозяева искали его повсюду. Но нашли только спустя четыре дня, 18 января, на деревенской свалке. Неизвестные зверски расправились с животным: эксперт ГБУ «Владимирская областная ветеринарная лаборатория» насчитал на теле собаки восемь ранений, перелом черепа. В доверчивого питомца выстрелили несколько раз, целясь в шею и грудь. Как гласит заключение специалиста, «смерть собаки наступила от обильной кровопотери в результате повреждения крупных сосудов шеи с кровоизлиянием в грудную полость, вызванных проникающими ранениями от неустановленного вида оружия».

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Оплакивая любимца, хозяева Тимки написали заявление в полицию. Заявление приняли, однако через месяц, как и положено по закону, после проверки пришел официальный ответ: в ОМВД России по Судогодскому району в возбуждение уголовного дела по факту смерти собаки отказали, посчитав, что отсутствуют признаки состава преступления. Хозяева недоумевают: как же так? Разве не идет здесь речь о жестоком обращении с животными? Сейчас Александра Бакка обжалует это постановление в районной прокуратуре.

Кто расправился с питомцем, так и осталось неизвестно. Хозяева предполагают, что жестоко наказать пса могли местные жители, заподозрившие его в нападении на домашних птиц. Но сами владельцы пса уверены – этого просто быть не могло, ведь Тимка не трогал живущих у них дома кур и гусей, даже выпавших из гнезда птенчиков аккуратно приносил хозяевам живыми, они потом улетали. Кстати, по словам хозяйки, после смерти Тишки в деревне убили еще одну собаку, но разбираться в ее смерти тоже никто не стал.

- На самом деле я постоянно слышу о таких случаях и сталкиваюсь с их последствиями. Иногда люди способны издеваться над кошкой или собакой просто так, от скуки. Но многие просто не обращаются в полицию: не хотят называть свое имя, писать официальные заявления. И люди просто уходят от ответственности, - говорит зооволонтер Ольга Афанасьева.

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КОНКРЕТНО

Если жестокое обращение с животными удается доказать, злоумышленнику грозит штраф до восьмидесяти тысяч рублей, исправительные работы на срок до года или лишение свободы до трех лет. Если же издевалось над питомцем группа людей – штраф вырастает до трехсот тысяч рублей, а срок лишения свободы вырастает до пяти лет.