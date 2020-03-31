2020-03-31T13:55:11+03:00
Общество

Во Владимирской области хотят отменить особый противопожарный режим

Причиной стало резкое похолодание
Ирина Мальцева
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Весна едва пришла, а костры в лесах уже вовсю горятВесна едва пришла, а костры в лесах уже вовсю горятФото: Алексей БУЛАТОВ
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Противопожарный режим вводят каждую весну, но в этом году его ввели раньше обычного – 24 марта. Стандартный срок - конец апреля. Но при нынешней теплой весне дачники уже в середине марта отправились на свои участки, стали жечь траву и листья, а в результате страдали не только животные и птицы, но и люди.

Виноваты дачники

На прошлой неделе в деревне Анохино Меленковского района из-за пала сухой травы сгорело несколько жилых домов и дач, без крыши над головой остались трое местных жителей. Выходные 28-29 марта для пожарных тоже выдались насыщенными: всего за два дня в области тушили 103 травяных пожара, выгорело порядка двухсот гектаров. А всего за последнее время сухостой поджигали 159 раз в населенных пунктах и 160 – за их пределами, общая площадь выгоревших полей и лугов перевалила за тысячу гектаров. В деревне Просеницы Меленковского района дачница решила убраться на участке и сжечь мусор в железной бочке. Но не уследила за пламенем, оно перекинулось на сухую траву, а потом и на соседние участки. В результате сгорел жилой дом, а от него огонь перешел на соседние дачи. Всего в деревне сгорели пять домов. В воскресенье крупные пожары сухой травы зафиксированы в городе Камешково, Суздале, в Ковровском, Вязниковском, Гороховецком районах. А вот лесных пожаров в регионе, к счастью, пока нет.

- Последствия палов травы губительны не только для природных ресурсов, но и в первую очередь для самих граждан. В условиях тёплой, сухой и ветреной погоды огонь распространяется очень быстро и зачастую становится угрозой для населённых пунктов, - отметил зам. начальника ГУ МЧС по Владимирской области Юрий Арбузов.

Сотрудники МЧС не только тушат пожары, но и спасают пострадавших от огня лесных зверьков. За минувшие выходные в Юрьев-Польском пожарные вытащили из огня лесного ежика, которые, наряду с птицами и насекомыми, сильно страдают от палов сухой травы. Как заверил Юрий Арбузов, братьев наших меньших в беде не бросят, но в первую очередь вынесут из огня людей, а потом уже зверят.

За поджог травы - штраф

Напомним, за сжигание сухой травы и мусора даже на своем участке виновникам грозит административное наказание: для частных лиц - штраф от двух до четырех тысяч рублей, для должностных лиц - от пятнадцати до тридцати тысяч рублей, для юридических - от двухсот до четырехсот тысяч рублей. За несколько дней с начала пожароопасного сезона сотрудники регионального МЧС составили 90 протоколов в отношении сельчан и горожан, разводивших костры в городах, деревнях и садовых товариществах, и 32 протокола в органы местного самоуправления.

Изначально противопожарный режим в регионе установили до 6 апреля. В это время запрещено не только сжигать мусор на участках, но и ходить в лес. Но сейчас предложили временно приостановить противопожарный режим из-за похолодание. Впрочем, его не отменят насовсем: как только температура снова поднимется вверх, его вернут снова. Это делают, чтобы люди успели убраться на своих участках и избавиться от сухой листвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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