Режим повышенной готовности во Владимирской области из-за коронавируса: кафе и торговые центры закрылись добровольно

Нерабочая неделя во Владимирской области с 28 марта по 5 апреля владимирскими предпринимателями была воспринята со всей серьезностью. В выходные во Владимире были закрыты все фитнес-центры, парикмахерские, рестораны, на дверях каждого заведения висело объявление - карантин до 5 апреля. При этом кафе указывали, что доставка работает. И "зеленых человечков с зелеными термосумками" по городу бегало как никогда много. Правда, ждать пиццу в субботу в обеденное время пришлось больше двух часов. Обычно ее привозят в течение часа.

Северные торговые ряды на карантине, работают только "Перекресток" и "Детский мир"Фото: Алена Головина

Торговля на крыльце

А вот "Макдональдс" во Владимире не стал приостанавливать свою работу. Точнее, двери для покупателей были закрыты, но торговля гамбургерами шла прямо на крыльце. Продавец стоял на входе перед закрытыми дверями, принимал заказы и через дверь отдавал их сотруднику. Последний выносил готовую еду. Поначалу люди ждали свои чизбургеры за столиками на улице, но потом вышел администратор и начал обматывать столы и скамейки пищевой пленкой, объяснив это тем, что так велело руководство. Любителям "американских булок" пришлось ждать свои заказы стоя.

Великое разочарование постигло в выходные тех горожан, которые привыкли пропустить стаканчик-два в ночных буфетиках. В субботу большинство из них были закрыты, а в воскресенье многие возобновили свою работу, но алкоголь продавали на вынос.

В выходные во Владимире позакрывались и торговые центры. В "Северных торговых рядах" работали только "Перекресток" и "Детский мир". Но народ все равно шел к центральным дверям. Судя по реакции, владимирцы не ожидали, что крупные торговые центры тоже уйдут на карантин. Так же было в "Мегаторге" - крупнейший ТЦ города закрылся полностью.

Особенности карантина 33 региона

В Радужном, где проживает около 18 тысяч человек, крупный торговый центр только один - "Дельфин". В нем продают всё: бытовую технику, одежду, продукты питания. Видимо, изначально руководство центра тоже планировало закрыться на карантин, но потом передумало. Это стало ясно по двум объявлениям. На одной двери висела бумага, на которой было написано, что торговый центр приостанавливает свою работу, а на соседней двери - что все-таки ТЦ будет работать, но в обновленном графике. Есть еще ряд особенностей карантинного режима в Радужном. Кроме продуктовых сетей, тут закрыто было абсолютно всё: салоны красоты, парикмахерские, и даже магазин "Вкусняшка", торгующий конфетами и пирожными, предложил доставку своих сладостей на дом. Закрылся и административный корпус гаражного кооператива. Оплатить гаражный взнос оказалось невозможным.

Магазин "Вкусняшка" в Радужном предлагает доставить сладости на домФото: Алена Головина

Единственный крупный торговый центр в Радужном продолжает работатьФото: Алена Головина

В населенных пунктах поменьше местные жители карантин даже не заметили. В поселке Головино Судогодского района, где проживает меньше 4 тысяч человек, нет торговых центров. Там несколько продуктовых магазинов, одна парикмахерская и два кафе. Продуктовые магазины работают в привычном режиме, парикмахерская и кафе закрыты. Но местные жители по этому поводу не переживают. Главное - буфетики работают. Они и не думали закрываться.

В поселке Головино Судогодского района торговых центров нет, а продуктовые магазины работают в обычном режиме (1)Фото: Алена Головина

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Владимирцы действительно засели по домам

С прошлой недели указом губернатора был ужесточен режимо повышенной готовности во Владимирской области. Карантин, как в Москве, пока не введен, но призывы оставаться дома раздаются на каждом шагу. Хотя режим самоизоляции введен официально пока только для пенсионеров, владимирцы реально в разы снизили свою "социальную активность" и засели по домам.

В выходные, несмотря на необыкновенную для этого времени погоду - +17 градусов и солнце! - в парке "Дружба" было удивительно мало народу. На детской площадке выгуливали своих отпрысков от силы десяток семей. Аттракционы и киоски с едой не работали, не играла и музыка: хотя физически парк закрыт не был, калитки не заперли, но официально он не работал.

А вот вокруг "Дружбы", в лесах, пока еще не отданных под застройку, гуляющих и устоивших пикник владимирцев было достаточно. На каждой удобной полянке расположились семьи с детьми. Причем в отличие от обычного контингента этого лесопарка, гуляющие отдыхали культурно: играли в бадминтон, пили лимонад, весь мусор собирали в пакеты и уносили с собой. Но вот о режиме "Сидим дома", похоже, никто из гуляющих или не слышал, или не задумывался. Впрочем, в лесу как раз проще всего соблюдать дистанцию, при которой заражение невозможно, и сама по себе лесная прогулка опасности не несет. Проблема в том, как люди добираются до леса - если на общественном транспорте, да еще заходя по пути в магазин, это уже создает опасность.

Парк "Дружба"Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

В Центральном парке Владимира в выходные было почти совсем пусто. Пара играющих детей на площадке - и все. Аттракционы и точки общепита не работали. По аллеям катались одинокие велосипедисты и скейтеры, в большинстве своем в масках. Не работал и ледовый дворец "Полярис".