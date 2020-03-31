2020-03-30T18:13:19+03:00
Общество

Жителей Владимирской области обяжут соблюдать тишину

Депутаты Законодательного Собрания на мартовском заседании приняли закон «о тишине» и обсудили еще 24 вопроса, включая 15 областных законов
Алексей Метелкин
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Вице-спикер Роман Кавинов — разработчик закона о тишинеВице-спикер Роман Кавинов — разработчик закона о тишинеФото: Алексей Метелкин
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Вообще, мартовское заседание Законодательного Cобрания было посвящено многим федеральным темам — угрозе коронавирусной инфекции, проблеме малого и среднего бизнеса в современных экономических условиях. Спикер ЗС Владимир Киселев начал его с того, что выразил благодарность врачам. Однако, помимо экстренных мер, жизнь в регионе также требует и обычных прагматичных решений.

«Тихий час» днем

Так, в области принят закон «О тишине». Его авторы - депутаты Роман Кавинов и Павел Шатохин. Закон систематизирует уже имеющийся опыт, четко определяет что именно, где и когда запрещено делать, и сводит в один документ все, что касается данной темы.

- Важное нововведение: по просьбам семей с маленькими детьми и пожилых людей в законе прописан так называемый «тихий час» - дневное время с 13 до 15 часов. В этот период тоже будут действовать ограничения по шуму - не такие жесткие, как ночью, но будут, - сказал Роман Кавинов.

Почему возникла необходимость принять областной закон, учитывая что в Госдуму внесен аналогичный проект федерального? Во-первых, тот документ до сих пор не рассмотрен. Во-вторых, в областном законе перечень мест, где недопустимо шуметь в ночные часы, конкретнее и шире. Это: жилые помещения и помещения общего пользования в многоквартирных домах, в общежитиях, жилые дома; придомовые территории, включающие пешеходные пути к входам, подъезды к домам, внутридворовые проезды, детские, спортивные, игровые площадки; здания и территории образовательных, медицинских организаций, туристических лагерей и баз, других мест организованного отдыха, а также организаций, оказывающих социальные, реабилитационные, санаторно-курортные услуги, услуги по временному размещению граждан.

Отличаются временные границы. По областному закону нельзя шуметь с 22.00 до 6.00 по будням и до 9.00 по выходным дням. По проекту федерального - в выходные мораторий на шум заканчивается уже в 7 утра. Дневного "тихого часа" и вовсе не предусмотрено.

За нарушение тишины будут штрафовать: граждан – на 1000-2500 рублей, должностных лиц – на 2500-5000 рублей, юридических лиц – на 5-10 тысяч рублей. За повторное нарушение штрафы увеличиваются в разы.

Поддержка семьи и медицины

Еще одной центральной темой заседания Заксобрания стало принятие изменений в бюджет этого года и на плановый период 2021 и 2022 годов. Доходы и расходы увеличены на 2,8 млрд руб. Это деньги из федерального центра и собственные дополнительные доходы налога на прибыль организаций, акцизов на нефтепродукты и акцизов на спиртосодержащую продукцию. Новые поступления позволят значительно увеличить расходы на социальную политику (например, поддержку малообеспеченных семей) и здравоохранение. А это сделать необходимо, исходя из задач, поставленных в Послании Президента РФ.

По предложению председателя комитета по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта, делам семьи, молодёжи и средствам массовой информации Елены Лаврищевой повышен возраст молодых ученых. Ранее областной закон устанавливал планку в 30 лет. Теперь она поднята до 35 лет для кандидатов наук и до 40 лет тем, кто имеет степень доктора наук. Уточнение терминологии важно при выделении грантов из областного бюджета - они предназначены именно молодым ученым. Гранты распределяются на конкурсной основе и направляются на проведение исследований по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники.

Кадровое назначение мартовского заседания ЗС - утверждение на должность уполномоченного по правам предпринимателей сроком на 5 лет Аллы Матюшкиной. Предварительно ее кандидатуру одобрил профильный комитет облпарламента и согласовал аппарат федерального уполномоченного. Матюшкина - профессиональный юрист с опытом работы по защите прав предпринимателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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