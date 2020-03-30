Коронавирус во Владимирской области: губернатор готовит указ о закрытии автосервисов, моек и рынков
Губернатор Владимирской области 30 марта должен подписать указ о приостановлении работы моек, автосервисов, ярмарок и рынков.
- Мы отмечаем, что все быстро меняется, и в указы губернатора изменения вносятся в оперативном режиме, - сообщила первый заместитель директора департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг Виктория Кулыгина. – Работа продовольственных и непродовольственных рынков также должна быть приостановлена.
Как говорит Виктория Кулыгина, до этого в указе губернатора было написано, что работа ярмарок и рынков приостановится, но не было указано конкретно, о каких товарах и рынках идет речь. Сейчас все это конкретизируют: закроются все рынки и ярмарки, где всегда скапливается огромное количество людей.
- Это рынки на Батурина, на Чайковского, «Ополье». Мы ждем подписание указа губернатором. Ситуация меняется ежеминутно, - отметила первый заместитель директора департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг.
КОНКРЕТНО
Департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг составил специальный перечень товаров первой необходимости:
1. Детские товары (включая соски различный типов, в том числе для бутылочек).
2. Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие.
3. Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности.
4. Средства индивидуальной защиты.
5. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства.
6. Зоотовары (включая корма животные и ветеринарные препараты).
7. Бензин, дизельное топливо, газ.
8. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры).
9. Оборудование электрическое.
10. Кабельная продукция.
11. Приборы бытовые.
12. Оборудование компьютерное, электронное и оптическое.
13. Предметы садово-огородные и инвентарь.
14. Строительные и отделочные материалы и инструменты.
15. Санитарно-технические изделия.
16. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения.
17. Печатные средства массовой информации.
18. Спички.
19. Свечи.
20. Похоронные принадлежности.
21. Очки, линзы и их части.
22. Табачная продукция.
23. Товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента).
Также продолжат работу распределительные центры, оптовые рынки, склады, службы доставки, курьерские службы, пункты выдачи заказов.
ИСТОЧНИК KP.RU