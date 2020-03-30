Коронавирус во Владимирской области: губернатор готовит указ о закрытии автосервисов, моек и рынков

Губернатор Владимирской области 30 марта должен подписать указ о приостановлении работы моек, автосервисов, ярмарок и рынков.

- Мы отмечаем, что все быстро меняется, и в указы губернатора изменения вносятся в оперативном режиме, - сообщила первый заместитель директора департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг Виктория Кулыгина. – Работа продовольственных и непродовольственных рынков также должна быть приостановлена.

Как говорит Виктория Кулыгина, до этого в указе губернатора было написано, что работа ярмарок и рынков приостановится, но не было указано конкретно, о каких товарах и рынках идет речь. Сейчас все это конкретизируют: закроются все рынки и ярмарки, где всегда скапливается огромное количество людей.

- Это рынки на Батурина, на Чайковского, «Ополье». Мы ждем подписание указа губернатором. Ситуация меняется ежеминутно, - отметила первый заместитель директора департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг.

КОНКРЕТНО

Департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг составил специальный перечень товаров первой необходимости:

1. Детские товары (включая соски различный типов, в том числе для бутылочек).

2. Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие.

3. Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности.

4. Средства индивидуальной защиты.

5. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства.

6. Зоотовары (включая корма животные и ветеринарные препараты).

7. Бензин, дизельное топливо, газ.

8. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры).

9. Оборудование электрическое.

10. Кабельная продукция.

11. Приборы бытовые.

12. Оборудование компьютерное, электронное и оптическое.

13. Предметы садово-огородные и инвентарь.

14. Строительные и отделочные материалы и инструменты.

15. Санитарно-технические изделия.

16. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения.

17. Печатные средства массовой информации.

18. Спички.

19. Свечи.

20. Похоронные принадлежности.

21. Очки, линзы и их части.

22. Табачная продукция.

23. Товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента).

Также продолжат работу распределительные центры, оптовые рынки, склады, службы доставки, курьерские службы, пункты выдачи заказов.