Во Владимирской области запретили жечь костры и ходить в лес

Противопожарный режим вводится каждую весну. Особенность этого года состоит в том, что его установили практически на месяц раньше привычных сроков.

- Изначально планировалось, что противопожарный режим будет введен во Владимирской области в конце апреля, - сказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимирской области, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Юрий Арбузов. - Но на территории области раньше, чем обычно установилась тёплая сухая погода. В итоге, уже с 22 марта текущего года люди начали жечь сухую траву и мусор. С каждым днем палов все больше. Уже зарегистрировано 158 палов сухой растительности на площади более тысячи гектар. Самый большой пожар произошел в деревне Анохино Меленковского района, где из-за пала травы сгорели жилые дома. Там вдобавок к палу, сыграло свою роль еще и то, что люди пытались все потушить самостоятельно. И вызвали представителей МЧС в итоге лишь когда дома загорелись. Без крова в итоге остались трое человек.

В связи с этим на территории региона введен особый противопожарный режим на период с 27 марта по 6 апреля. И если ситуация не изменится, то он может быть продлен. Что же это значит для людей?

В рамках данного режима запрещено разведение костров, поджигание травы или мусора в садоводческих и огороднических товариществах. За все эти дела могут грозить штрафы. Они составляют: на частных лиц - от двух до четырёх тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот до четырёхсот тысяч рублей.

- Помимо этого гражданам на это время запрещено посещать леса, - добавила временно исполняющая обязанности директора департамента лесного хозяйства Ольга Канищева. - Кроме того, тем, кто владеет дачами возле лесов, необходимо в ближайшее время собрать всю прошлогоднюю листву, ветки и мусор с той стороны участка, который обращен к лесам. И кроме того провести опашку своей территории.

Кстати, ближайшие каникулы могут подкинуть дополнительной головной боли спасателям. По словам Юрия Арбузова, в МЧС очень опасаются приезда московских дачников, которые также любят устраивать палы травы рядом со своими дачами. А дачников из-за нерабочей недели ожидается много. В общем, нас ждет по-настоящему горячая неделя.