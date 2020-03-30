Жители Рпенского проезда просят переделать план будущей дороги

Владимирская мэрия провела очередное собрание жителей Рпенского проезда. В КТОС № 8 собрались владельцы 13 домов, назначенных под снос. На встречу с жителями мэрия отрядила опытных бойцов публичных слушаний: начальника управления городскими проектами Антона Аручиди и заместителя начальника управления архитектуры Ольгу Мелетееву. Разговор получился на повышенных тонах, жители небольшой улочки были готовы пойти в рукопашную против чиновников.

«Нам не нравится, что все делается у нас за спиной»

О мероприятии в КТОСе СМИ не оповещали. Кроме четырех жителей Рпенского проезда, о нем никто не знал. Но жильцы частных домов решили, что нет смысла скрывать происходящее и рассказали об всем «КП-Владимир» и своим соседям. В итоге в небольшой комнате КТОСа собралась представительная делегация: пришли и жители Рпенского проезда, и их соседи с улицы Погодина и Красносельского проезда. Обычно такие собрания проводятся, чтобы просто выпустить пар да разойтись по домам. Но здесь получилось иначе. После короткой вводной информации от Антона Аручиди о планах мэрии построить дорогу-дублер улицы Добросельской, владельцы частных домов взяли «с места в карьер».

- Мы все это слышим уже в третий раз. Почему все это делается у нас за спиной? Почему изначально планировалось строить дорогу по гаражам, а теперь выясняется, что будут сносить наши дома? - заявил владелец нового коттеджа Андрей.

- Мой дом здесь стоит с 1950-ых годов, его мой отец перевез его из Шепелево. Я здесь родился и вырос, а теперь должен собрать вещи и уйти в неизвестность из-за того, что кому-то понадобилась дорога? - продолжил местный житель Александр.

- Мы приехали сюда из другого города, вложили миллионы в строительство, - рассказал житель Рпенского проезда Андрей. – У детей есть свои комнаты. А теперь мы должны переехать в двухкомнатную квартиру? И как я посмотрю им в глаза? Как я объясню, что случилось с домом?

Доводы домовладельцев пыталась парировать Ольга Мелетеева, сообщившая, что Рпенский проект значился в планах развития Владимира уже давно.

- Я специально посмотрела архивные документы, - заявила Ольга Мелетеева. – Рпенский проект как дорога-дублер значилась еще в середине 1970-ых годов. Если что-то в генплане есть, значит рано или поздно оно будет реализовано. Вот, например, Лыбедский проезд значился в планах 1980-ых годов. Его же построили. А почему не через гаражи? Потому что дорога должна быть прямой. И потом, там грунтовые воды.

- Ну и где у нас прямые улицы? – спросили жители Рпенского проезда. - Да и грунтовые воды заливают все участки по весне.

- Мы знаем, это вообще проблема города, - ответила Ольга Мелетеева. – Например, на улице Юбилейной, когда строили дома, пришлось с ними бороться.

«У этой свободы есть своя цена»

Понимая, что просто так жителей Рпенского проезда не успокоить, Антон Аручиди решил повернуть русло разговора в сторону денежных компенсаций. Но деньги, как оказалось, владельцев частных домов интересуют меньше, чем привычный быт и спокойствие родной улицы.

- Для нас наши дома и эти шесть соток земли – это уголок личной свободы, - заявила одна из жительниц Рпенского проезда. – Ну дадите вы нам компенсации, а что мы на них себе сможем позволить? Однушку в многоэтажке? И на нее-то не хватит!

- Я понимаю, что это ваша свобода, - ответил Антон Аручиди. – И у нее есть своя цена. Выплаты будут производиться по рыночной цене.

Начальник управления городскими проектами напомнил, что при строительстве Лыбедской магистрали сносили 130 домов и заявил, что жители этих домов получили компенсации по 8 миллионов рублей. Но жители Рпенского проезда к этой информации отнеслись с недоверием.

- Если вас не устроит сумма компенсации, вы можете оспорить ее в суде, - продолжил Антон Аручиди.

- Ага, и в итоге раскошелиться на адвоката, - ответил владелец нового коттеджа Андрей.

- Ну, так если вы выиграете, нам придется все оплатить, – ответил Аручиди. – Обычно суды всегда встают на сторону жителей.

«Наши дома называют чуть ли не развалюхами»

Досталось от жителей Рпенского проезда и журналистам. Вынужденные постоянно следить за новостями, владельцы домов и их родственники были возмущены тем, что их родные пенаты в телевизионных сюжетах и газетных статьях называют чуть ли не «старыми развалюхами»

- Есть пара домов, которые не очень, - поделился после собрания в КТОСе местный житель Александр. – У тех, у кого руки, так сказать… ну, вы поняли. Но большинство-то домов хорошие, ухоженные. Хозяин свой дом не бросит.

- Вы посмотрите, что творится на соседнем Красносельском проезде, - заявила одна из местных жительниц. – Там даже нет тротуара. Идти приходится по грязи. Зато заправка есть! А у нас мы все сами сделали. Сами возили щебень, сами делали дорогу, сами разгоняли наркоманский угол из гаражей. Все сами делали. И ничего мэрия нам не делала. А теперь, когда мы наладили быт, нас выселяют? Ну уж нет!

- Но дорога нужна, - ответил Антон Аручиди. – В конце концов, вы же сами не будете стоять в пробках. Как на Лыбедской магистрали. Вам нравится Лыбедская магистраль?

- Нет, по ней никуда не доехать. И развязка на площади Фрунзе – вы вообще что там сделали?

Жители Красносельского проезда, кстати, тоже не в восторге от проекта новой дороги. Они пройдет рядом с их заборами. Особенно удивило собравшихся то, что линию электропередач для строительства дороги убирать не нужно. Кто-то даже припомнил подобное градостроительное решение на улице Соколова-Соколенка.

- Да не должно быть ЛЭП над головами людей. И не должно быть проводов над детскими площадками.

«Рассмотрите другие варианты»

После двух часов разговоров на повышенных тонах один из жителей Рпенского проезда, поняв, что ничего внятного от чиновников сегодня не услышит, заявил, что если так пойдет и дальше, люди пойдут в рукопашную. Видавшие виды представители мэрии сделали вид, что этого не слышали, но обстановка накалилась до предела. Заставить жителей Рпенского проезда согласиться на выплату компенсации не удалось, владельцы 13 домов даже не ответили на вопрос, во сколько они сами оценивают свои дома.

- Рассмотрите другие варианты прохождения дороги, - заявил местный житель Александр. – Можно было и через гаражи строить, там грунт уже утрамбованный. Можно было бы рассмотреть вопрос строительства дороги по Красносельской улице.

- Наше последнее слово – будем обращаться в суд. Будем обращаться в генеральную прокуратуру, - подытожила одна из местных жительниц.

ОФИЦИАЛЬНО

На данный момент проект строительства Рпенского проезда проходит государственную экспертизу. Это последняя инстанция перед строительством. Если проект утвердят, дорогу длиной в 2,2 километра будут строить три года.