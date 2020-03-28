Отмена мероприятий из-за коронавируса во Владимирской области: загсы не регистрируют браки и рождения

Нерабочая неделя с 28 марта по 5 апреля во Владимирской области сказалась даже на такой тонкой сфере человеческих отношений как свадьбы. В работу отделов загс внесли изменения. «Комсомолка» связалась с тремя популярными загсами региона — владимирским, муромским и суздальским. Посещение людей ограничили все три. Загс города Владимира будет только выдавать свидетельства о смерти. Остальное, включая заключение брака, откладывается.

- Загс не работает следующую неделю. Только регистрация смерти. Не могу сказать, как будем работать после 5 апреля, - сообщила заведующая отделом загс администрации города Владимира Галина Карташова.

В двух других загсах регистрировать браки все же будут, только без гостей. Заведующий муромским отделом загс Марина Мышленник рассказала, что в пятницу - 3 апреля - у них распишется одна пара, в субботу — две.

- Прием граждан ограничен, по предварительной записи. В течение недели будет осуществляться регистрация смерти и браков. Роспись пройдет без торжественной церемонии, присутствуют только молодожены. Регистрацию рождения и установления отцовства приостановим. Это по закону возможно. На неделю выдача повторных справок и свидетельств также откладывается, - сказала Марина Мышленник.

В суздальском загсе говорят прямо: «Пар мало, потому что идет Великий пост». Но некоторые молодожены не боятся ни его, ни коронавируса, поэтому решили не отменять регистрацию и расписаться вдвоем.

- Будет проходить регистрация рождения, смерти и брака. Присутствовать на регистрации брака могут только молодые, без гостей. На следующей неделе у нас распишутся 9 пар, - сообщили в загсе города Суздаля.