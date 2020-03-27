2020-03-27T17:05:18+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области: власти не разглашают число сделанных тестов

Представители регионального управления Роспотребнадзора на брифинге не стали называть количество жителей региона, проверенных на коронавирус
Алексей СУХОВ
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..Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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27 марта во Владимирской области прошел срочный брифинг оперативного штаба по отслеживанию ситуации с коронавирусной инфекцией. В нем приняли участие первый вице-губернатор Сергей Шевченко, а также представители региональных управлений Роспотребнадзор и МВД. Один из важных моментов, который подчеркнули участники брифинга - в регионе пока не выявили ни одного зараженного коронавирусом.

У журналистов возник вопрос: может, зараженные все же есть, просто их еще не нашли?

- Сколько всего тестов на коронавирус сделано в регионе? - спросили представители СМИ. Именно этот ключевой вопрос и остался без ответа. Более того, в официальных сводках от оперативного штаба есть данные по зараженным (тот самый ноль), но нет по числу тестов, хотя в Москве, например, это важнейший показатель. А у нас почему-то нет.

- В отношении тех лиц, кто являются контактными, тест на наличие коронавируса проводится с интервалом в девять дней после подачи заявки, - сказал заместитель начальника отдела юридического обеспечения управления Роспотребнадзора по Владимирской области Илона Голованчикова. - По количеству тест-систем не могу дать точную информацию, но ими оснащены центры по диагностике, в том числе управление Роспотребнадзора. И результаты, которые приходят, нами уже обрабатываются.

- Откуда к нам тесты хотя бы поступают? - спросили журналисты (вопрос не праздный, так как тесты разной точности).

- Не могу вам сказать.

В итоге известно лишь, что результаты анализов проверяются в самом Роспотребнадзоре, а также для сверки отправляются в Новосибирскую область в государственное учреждение «Вектор», которое выполняет более детализированное исследование.

Зато областные власти отчитались о том, что за последние несколько недель они «занимались тем, что выполняли задачу по индивидуальной изоляции людей, приехавших к нам из-за границы».

- Под наблюдением у нас находится 1888 человек. Госпитализированы с подозрением на коронавирус в разные учреждения Коврова, Александрова, Гусь-Хрустального и Владимира 10 человек, - сказал Сергей Шевченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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