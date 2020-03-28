Режим повышенной готовности во Владимире из-за коронавируса: школы запрещают детям выходить на улицу

Режим повышенной готовности из-за коронавируса во Владимирской области ужесточают день ото дня. До 5 апреля будут закрыты все учреждения культуры (в том числе кинотеатры), общепита, а также магазины, торгующие промтоварами, и даже крупные гипермаркеты. У владимирцев, естественно, возникает множество вопросов о том, как мы будем жить в ближайшую неделю. И в первую очередь, можно ли выходить на улицу? Кому и при каких условиях?

Детям запретят гулять?

Областные власти утверждают, что запрещать прогулки детям, у которых получились внеплановые каникулы, не будут. Несовершеннолетних будут останавливать лишь в том случае, если они будут в нетрезвом виде или будут нарушать комендантский час (то есть гулять ночью). Вот только конкретно во Владимире уже не обошлось без перегибов.

Управление образования Владимира, например, рассылает письма директорам школ, в котором указано: «Просим довести информацию до родителей... что нахождение в этот период детей на улице, в кинотеатрах, торговых центрах и так далее недопустимо». А в следующем абзаце и вовсе упоминаются документы, согласно которым родители несут ответственность за «физическое, психическое, духовное и нравственное развитие своих детей». В управлении образования не поленились перечислить закон «Об Образовании в РФ», «Семейный кодекс» и даже кодекс об административных правонарушениях РФ. У многих родителей данный документ вызвал возмущение. В первую очередь, их интересовал один вопрос — что теперь, с ребенком даже погулять нельзя?!

- А что такого?! - сказали в пресс-службе администрации города Владимира. - Это делается для безопасности людей. Никто не запрещает гулять детям, но ночью, например, ребенку делать нечего.

Думается, все нормальные родители и так знают, что ночью их чаду делать на улице одному нечего. При этом в мэрии в итоге подтвердили, что днем прогулки разрешены. В итоге, письмо выглядит просто пугалкой для родителей, учитывая упоминание в нем неправильной статьи кодекса об административных правонарушениях. Ст. 5.35 - «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» - никакого отношения к данной ситуации точно не имеет.

При этом, если бы школы нормально разъяснили родителям опасность того, что дети могут стать бессимптомными переносчиками коронавируса и заразить бабушек и дедушек, многие наверняка сами бы ограничили выход школьников на улицу. Но "нормально объяснить" - это не про нашу школу, у нас умеют только грозить и запугивать.

Все на личную ответственность

За кем следят строго, так это за вернувшимися в регион из-за границы. Они должны после возвращения на 14 дней уйти в строгую изоляцию от мира. Им запрещено не только выходить из дома, но и даже открывать форточки и окна. Таких сейчас в области чуть более 1800 человек.

- При этом тесты на коронавирус им делают лишь в том случае, если у них есть симптомы ОРВИ, - говорят представители Роспотребнадзора.

За этими людьми следят даже полицейские. Они обязаны штрафовать, если видят, что режим изоляции нарушен. За остальными так пристально следить не будут. Надеются, что владимирцы сами останутся по домам всю неделю.

- Я, конечно, понимаю, что русский народ зачастую не спохватывается, пока совсем не прижмет, - рассказал Сергей Шевченко, вице-губернатор по социальной политике. - Тем более, что в нашем регионе пока до сих пор нет ни одного случая заражения коронавирусом, а погода сейчас очень теплая. Однако очень бы хотелось попросить всех свести любые выходы из дома к минимуму. Это не блажь, а суровая необходимость.

При этом не будет такого, что по улицам будут ходить полицейские и хватать всех, кто просто гуляет. Даже пенсионеров, хотя во Владимирской области для всех, кто старше 70 лет, с 28 марта введен режим самоизоляции. И по идее они не должны выходить из дома или с территории своей дачи вовсе. А если нужны продукты или вещи первой необходимости, то им должен их приносить кто-то из родни (и только в средствах индивидуальной защиты).

Но это в идеальном мире. В реальности все владимирцы видят, что бабушки вовсю ездят на общественном транспорте по городу, на дачу и обратно. И ни о каком коронавирусе не беспокоятся. В Москве даже отменили льготы на транспорте, чтобы оставить старшее поколение по домам. У нас такого делать не будут.

- Мы надеемся на личную ответственность граждан, - сказал Сергей Шевченко. - Больше этого сделать что-то вряд ли возможно.