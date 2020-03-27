2020-03-26T21:03:33+03:00
Общество

Продлят ли во владимирских школах учебный год

Пока ребят ждут внеплановые каникулы
Ирина Мальцева
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..Фото: Мария ЛЕНЦ
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В конце марта многие владимирские родители получили сообщения в школьных чатах, что учебный год закончится в этом году непривычно рано – в апреле. И все из-за эпидемии коронавируса.

- Как это возможно? – возмущалась наша читательница Ольга Ерофееева. – У меня двое детей, седьмой и восьмой класс, самые сложные предметы начались. Сейчас упустишь – потом не догонишь. Мне самой с ними все лето программу разбирать?

Оказалось, что тревоги родителей напрасны: учиться в этом году ребята продолжат.

- Сейчас школьные каникулы продолжатся неделей выходных, занятия в это время не будет. А с 6 апреля, скорее всего, будет еще одна, дополнительная, неделя каникул, - объяснила директор департамента образования администрации Владимирской области Ольга Беляева.

Слухи, видимо, пошли потому, что возможность вернуть детей за парту только в сентябре действительно рассматривается. Но конец года школьники доучатся дистанционно, речь о досрочном прекращении учебного года не идет, также как и об отмене или переносе ЕГЭ. Как обещают в департаменте образования, всех родителей заранее предупредят о том, как и когда начнут учиться их дети.

- Пока перенесли только досрочный этап сдачи ЕГЭ. Даты основного этапа остались без изменений. При этом также выделены и резервные дни. Перенос коснулся и сроков Всероссийской олимпиады школьников, в которой традиционно участвуют наши дети. Она пройдет во второй половине мая в формате ЕГЭ. Школьники, участвующие в ней, не поедут в другой регион, как это делалось раньше каждый год, а будут выполнять ее во Владимире, - отметила Ольга Беляева.

Опасаются родители и того, что летние каникулы «урежут» из-за продлившегося слишком долго весеннего отдыха. В департаменте такой вероятности не исключают, но пока такое решение не принято. Скорее всего, дети уйдут на летние каникулы как обычно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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