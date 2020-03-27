2020-03-26T20:52:45+03:00
Общество

Из-за пала травы загорелся зооприют «Дом северной собаки»

Волонтеры сами тушили пламя — после вызова на «112» так никто и не приехал
Валерия ПРОНИНА
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Гостевой домик сгорел вместе с ошейниками и нартами. Фото "Дом северной собаки"Гостевой домик сгорел вместе с ошейниками и нартами. Фото "Дом северной собаки"
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24 марта рядом с деревней Аксеново Петушинского района неизвестные подожгли сухую траву. Огонь дошел до приюта «Дом северной собаки», где в вольерах находилось 183 животных. Приют, в котором живут хаски и другие ездовые собаки, организовывал различные благотворительные акции, мастер-классы, фотосессии с хаски, дог-трекинги - походы с собакой. Теперь же у волонтеров другая задача — как можно скорее построить новую гостевую зону — ее уничтожило пламя.

Волонтеры, увидев, как ветер подгоняет огонь с сухой травы на приют, сразу стали набирать «112». Но на линии, услышав, что приют стоит в поле, а не в границах населенного пункта, не довели информацию до пожарной охраны. В итоге пожар пришлось тушить самим.

Животные не пострадали. Фото "Дом северной собаки"

Животные не пострадали. Фото "Дом северной собаки"

- У нас сгорел основной гостевой домик — раньше мы в нем принимали гостей. Там было все снаряжение: ошейники, нарты, шлейки… Сгорело все. Ни одна служба не приехала тушить пожар, так как мы находимся в поле, хотя мы объясняли, что у нас есть люди и горит домик, - рассказала Яна Ремизова, руководитель приюта «Дом северной собаки». - Машина из военной части — наши соседи — проехала мимо, даже не остановилась.

Яна Ремизова говорит, что огонь не задел вольеры, все животные живы. Но с выгулом пока повременят — нужно вновь закупать снаряжение. По предварительным подсчетам убытки составили 300 тысяч рублей.

- Нам нужны руки, которые помогут убрать последствия пожара и восстановить приют, - отмечает руководитель. - На следующей неделе мы планировали опахивать всю территорию. Но не успели. Денег не было.

В региональном МЧС объясняют, что ликвидировать возгорание должны были органы местного самоуправления. Сотрудники МЧС тушат пожары только в городах, селах и деревнях. Но все же расследование будет.

- Поскольку данные сооружения дислоцировались вне границ населенного пункта, пожарные подразделения МЧС России не привлекались к тушению возгорания сухой травянистой растительности. Полномочия по ликвидации возгорания возложены на муниципальное образование Пекшинское сельское поселение. По факту органами дознания МЧС России возбуждено административное расследование, в ходе которого будут определены виновные в произошедшем лица и определены меры административного воздействия, - сообщили в пресс-службе МЧС Росии по Владимирской области.

А в администрации муниципального образования Пекшинское сельское поселение трубку так никто и не взял.

КОНКРЕТНО

Волонтерам и собакам нужна помощь! Фото "Дом северной собаки"

Волонтерам и собакам нужна помощь! Фото "Дом северной собаки"

Если вы хотите помочь приюту «Дом северной собаки», контакты:

Карта Сбербанка: 639002409048212944 ( Валентина Юрьевна З.)

89150331269 — к номеру привязана карта

PayPal: yanka-y@list.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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