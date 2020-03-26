2020-03-26T20:29:39+03:00
Происшествия

Во Владимирской области задержали участника нападения на псковских десантников в Чечне

Нападение было совершено 20 лет назад
Валерия ПРОНИНА
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Боевик проходит в данном деле сразу по нескольким статьям - «Бандитизм», «Вооруженный мятеж» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».Боевик проходит в данном деле сразу по нескольким статьям - «Бандитизм», «Вооруженный мятеж» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Еще одного участника нападения на псковских десантников в Чечне, которое произошло в 2000 году, задержали во Владимирской области сотрудники ФСБ.

- В ходе совместной работы со Следственным комитетом Российской Федерации неопровержимо доказано участие в данном преступлении уроженца Чеченской Республики Майрбека Башаева 1983 года рождения. Башаев задержан во Владимирской области и доставлен в орган предварительного следствия для проведения дальнейших следственных действий и избрания меры пресечения - заключения под стражу, - сообщила пресс-служба Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Боевик проходит в данном деле сразу по нескольким статьям - «Бандитизм», «Вооруженный мятеж» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». На данный момент следователи устанавливают роль задержанного Башаева во время нападения на десантников и его действия, проверяется причастность мужчины к другим преступлениям.

Следователи установили, что к нападению на десантников причастны 26 человек, из них осуждены 14, пятеро объявлены в розыск. Двоих перестали преследовать в связи с их смертью. При этом сотрудники ФСБ до сих пор продолжают работу по поиску всех участников нападения на военнослужащих 6 парашютной десантной роты 104 полка 76 Псковской дивизии ВДВ.

Само нападение произошло 20 лет назад. Банда боевиков под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба с трех сторон обстреливала десантников из автоматов с 29 февраля до утра 1 марта. Все происходило в окрестностях села Улус-Керт Шайтойского района Чеченской Республики. В результате погибло 84 десантника из 90.

ИСТОЧНИК KP.RU

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