2020-03-25T19:10:04+03:00
Общество

Нерабочая неделя во Владимире: как будут работать транспорт и коммунальные службы

Сити-менеджер Андрей Шохин провел оперативное совещание в мэрии
Вероника ПАНИНА
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Изменений в работе транспорта пока не планируетсяИзменений в работе транспорта пока не планируетсяФото: Анна ДЕКТЯРЕВА
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Следующая неделя, с 28 марта по 5 апреля, как и во всей стране, во Владимире будет нерабочая неделя. Глава городской администрации Андрей Шохин провел по этому поводу совещание со своими заместителями, курирующими основные направления экономики и социальной сферы города.

Сити-менеджер отметил, что постановление о нерабочей неделе во Владимире не касается деятельности администрации города, а также структур жизнеобеспечения. Доступ граждан в официальные структуры уже ограничен только случаями крайней необходимости, основные мероприятия, например, завтрашнее заседание горсовета, пройдет без посетителей, будет обеспечена онлайн-трансляция.

Также пока не планируется никаких изменений в работе муниципальных предприятий, обеспечивающих основные жизненные потребности города. В частности, будут полноценно работать МУП «Владимирводоканал» (отменив прием посетителей), АО «Владимирпассажиртранс» (с дополнительной дезинфекцией подвижного состава), МКУ «Центр управления городскими дорогами», МКУ «Благоустройство». Однако уборка города будет производиться в основном по ночам.

Также Андрей Шохин в связи с вводимой на 6 месяцев отсрочкой налоговых платежей поручил финансовому управлению мэрии рассчитать объемы выпадающих доходов городского бюджета, чтобы принять своевременные решения для исполнения социальных обязательств и программ развития города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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