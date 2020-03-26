Гречку на полку! Что стало с владимирскими магазинами за неделю, когда горожане запасались впрок

Всю прошлую неделю, с 16 по 22 марта, владимирцы сметали с полок крупы, макароны, сахар, соль, консервы и даже туалетную бумагу. Так как в большинстве магазинов крупных торговых сетей выкладка товара происходит с утра, бабушкам удалось "затариться" первыми.

"В четыре руки": бабушки брали с собой в магазины внуков

Администраторы магазинов рассказали, на какие продукты на прошлой неделе резко вырос спрос, кто и что покупал и по сколько.

- Бабушки брали в основном крупы: гречку и пшено, масло растительное, бутылок по 5, туалетную бумагу - упаковки по 2. Уходили, а потом снова возвращались - за тушенкой, сахаром, солью и мукой. Но брали немного. Видимо, тяжело им было ходить по несколько раз самим. На следующий день пенсионеры уже приходили с молодежью - внуки, скорее всего. И вот тут бабули выносили, конечно, больше, с помощью молодых. Народ с работы шел с 17 часов. Но, к сожалению, им мало что оставалось. Работающее население собирало с полок тот же набор продуктов, у них не было интереса к туалетной бумаге, но при этом они брали больше сахара и соли. Молодежь в возрасте от 25 до 35 брала в основном макароны, крупы их мало интересовали, - рассказала администратор магазина одной крупной торговой сети.

Судя по спросу, можно понять, какой рацион питания у пенсионеров и молодежи. Пожилые налегают на крупы и тушенку, молодежь - на булки и макароны. И те и другие гораздо больше боятся остаться без туалетной бумаги, чем подцепить коронавирус, давясь в очередях.

Прошла неделя, владимирцы запаслись на весь карантин. Ну, должны были. Журналисты "Комсомолки" решили проверить, что осталось после налета на полках магазинов. Мы прошлись по магазинам разных торговых сетей «шаговой доступности», в которые ходят все.

Администратор "Магнита" рассказала, что у них стало относительно тихо. Бабушки берут больше акционные товары - рыбные консервы и тушенку. Этого добра в магазине много, а вот с крупами - "напряженка". Есть рис, пшеничная крупа, немного сахара и пшена. Совсем нет гречки, зато сахара в достатке.

- У нас товар приходит через день. Гречку привозят, но немного. Ее быстро раскупают. Видимо, те, кто еще не успели сделать запасы,- рассказала администратор Марина.

В "Дикси"- за гречкой.Фото: Алена Головина

Зато в "Дикси" гречки полно. Одна упаковка стоит 69,90 р. Заставлена вся полка. Есть немного пшена и сахара. Зато нет дешевой пищевой соли. Стоит только морская - несколько банок за 44,90 р. и за 99,99 р. Накладно, особенно для бабушек.

- У нас товар приходит каждый день. Но соль не привозят. И в ближайшее время скорее всего ее не будет. Зато у нас полно гречки. И перебоев с ней не будет, - пообещала администратор Ольга.

Что касается ажиотажа, то он закончился, говорят в магазине.

В "Пятерочку" - за сахаромФото: Алена Головина

В «Пятерочке» полным-полно сахара. Килограммовые упаковки продаются по 24,99 р. Пятикилограммовые мешки - по 122,99 р. за штуку.

- У нас был ажиотаж на сахар. Горожане брали его по 10-40 килограммов, поэтому мы решили запастись. И потом сейчас многие берут сахарный песок даже не из-за суматохи. связанной с коронавирусом, а для летних заготовок. Сахар сейчас продается по выгодной цене. Чуть позже он будет дороже, - рассказала администратор Оксана.

В "Пятерочке" гречка есть, но в пакетах для варки по 49,99 р. И таких коробочек осталось около 10. Есть немного пшена, а вот с солью тоже проблема. Остались 4 банки морской соли с пряностями по 69 рублей. Администратор объяснила это тем, что на соль спрос сохраняется и по сей день. Ситуация с коронавирусом провоцирует людей запасаться. Ведь летом население крутит не только компотики, но и салатики, и помидорки с огурчиками закрывает.

В "Верный" - за дешевой пищевой солью.Фото: Алена Головина

Нормальная соль нашлась в «Верном» - по 15,99 рублей за килограмм. За консервами тоже сюда. Тушенки очень много, а вот круп почти нет. Осталось 4 упаковки гречки, 1 упаковка пшена, немного риса и геркулес.

- Поставка круп у нас идет в небольших количествах. Люди по-прежнему берут их. Но я не думаю, что будет вторая волна, когда горожане будут снова громить полки и брать по 3-4 упаковки гречки или пшена за раз. Мы не считаем, что на крупы сохранится повышенный спрос, - считает администратор Татьяна.

В "Верный" - за консервамиФото: Алена Головина

По итогу нашего магазинного рейда: при желании, в магазинах можно найти любой продукт, нужно просто немного побегать. Совершенно очевидно, что голодными мы не останемся, даже если коронавирус "запрет" большинство из нас на карантин. С другой стороны, вряд ли кто-то захочет кушать только гречку и макароны. А предложений по доставке готовой еды у нас много. Просто осталась привычка - брать про запас. Пожилые еще помнят голодные послевоенные годы, люди среднего поколения- голодные 90-е. А молодежь поддалась панике, потому что все берут. Как тут не прихватить еще одну ненужную пачку макарон, когда вокруг тебя все громят полки.

КСТАТИ

Цены в магазинах заметно подрослиФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Как и следовало ожидать, магазины на волне ажиотажа переписывают ценники. Естественно, в сторону увеличения. Цены выросли неравномерно, но абсолютно на все. В среднем на 15-20%, что-то подорожало меньше, что-то больше. На кассе «Магнита» даже висит предупреждение о смене ценников, чтобы люди проверяли стоимость привычных продуктов.