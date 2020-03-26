2020-03-25T16:57:31+03:00
Общество

Во Владимирской области могут объявить пожароопасный сезон уже в конце марта

Пока в региональном МЧС прорабатывают это решение
Валерия ПРОНИНА
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Если жителей дома нет, сотрудники МЧС оставляют памятки в почтовом ящикеЕсли жителей дома нет, сотрудники МЧС оставляют памятки в почтовом ящикеФото: Валерия ПРОНИНА
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В области начали поджигать сухостой: сотрудники МЧС выезжали на палы травы уже 53 раза. Один из крупных пожаров произошел 23 марта в Добром, в районе улицы Куйбышева — огонь распространился на 500 квадратных метров. За поджоги штрафуют сейчас до трех тысяч рублей, но, когда начнется пожароопасный сезон, штрафы увеличатся. Чтобы предупредить жителей о том, что сжигание травы и мусора даже на своих участках наказуемо, сотрудники МЧС отправляются в рейды.

Местный житель сказал, что сухую траву и листья относят в мусорные контейнеры Фото: Валерия ПРОНИНА

Местный житель сказал, что сухую траву и листья относят в мусорные контейнерыФото: Валерия ПРОНИНА

Местный житель сказал, что сухую траву и листья относят в мусорные контейнеры Фото: Валерия ПРОНИНА

Местный житель сказал, что сухую траву и листья относят в мусорные контейнерыФото: Валерия ПРОНИНА

В этот раз рейд прошел в частном секторе Ленинского района Владимира. И почти сразу же местный житель Владимир Староверкин признался, что на его участке пожар случался два раза.

- Банька горела у нас, потом сарайчик. Причина — наш недосмотр, - сказал Владимир Петрович. - На нашем участке есть мангал, зажигаем его, но под присмотром. Все собираемся огнетушитель купить, но пока никак не получается.

Другой житель частого сектора Константин Сидоров рассказал, что траву у них никто не поджигает. Если на участке после зимы скопились мусор и листья — собирают граблями в пакеты и относят к мусорным контейнерам.

- Были времена, сжигали мусор. Но сейчас зачем? Когда есть места, куда можно просто вынести, - говорит Константин Сидоров.

В прошлые годы пожароопасный сезон вводили на территории области в середине апреля, сейчас же прорабатывается вопрос о введении его в конце марта.

Рейды по частному сектору продолжатся Фото: Валерия ПРОНИНА

Рейды по частному сектору продолжатсяФото: Валерия ПРОНИНА

- В преддверии особого противопожарного режима мы обходим частный сектор и предупреждаем жителей, что сжигать сухую растительность запрещено. С ведением пожароопасного режима штрафы будут до четырех тысяч на граждан, на должностные лица – от 15 до 25 тысяч рублей, на юридические – от 150 до 250 тысяч рублей, - рассказал государственный инспектор по пожарному надзору Андрей Викман. - Если человек разведет костер на своей территории, и пламя будет угрожать соседним домам, то органы местного самоуправления и сотрудники МЧС вправе зайти на территорию дома и привлечь к административной ответственности хозяина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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