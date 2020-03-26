Режим повышенной готовности во Владимирской области из-за коронавируса: суды перешли на удаленку

Из-за режима повышенной готовности из-за коронавируса во Владимирской области изменения дошли до суда. Точнее, до судов всех уровней – мировых судей, районных и городских судов и Владимирского областного. Теперь ни в один суд просто так не войдешь – до 10 апреля включительно владимирцев в судах не ждут и не принимают. Права граждан при этом не нарушают: все иски, заявления и жалобы вместе с прилагающимся к ним документами жители региона могут направлять в суды, но только удаленно. Например, почтой, письмом с уведомлением, либо в электронном виде, через интернет-приемные на сайтах судов.

Рассматриваться во время режима повышенной готовности будут исключительно дела безотлагательного характера: об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, в порядке приказного, упрощенного производства. Также суды придут на помощь в этот период, если окажется, что ребенку или недееспособному человеку срочно нужна медицинская помощь, чтобы спасти жизнь, а родители или опекуны отказываются от нее. Как именно будут рассматривать дела – с помощью видеоконференцсвязи, в удаленном режиме, или с присутствием людей в суде – будут решать в каждом случае индивидуально. Но если приехать в суд все же придется, нужно соблюсти несколько условий: приехать точно к назначенному времени, а кроме паспорта захватить с собой одноразовую маску или респиратор. Без них в суды не пустят, а где найти, когда в аптеках их нет, - не сообщают. Сопровождающих, которые не являются участниками дела, в суды пока пускать не станут, поэтому взять с собой группу поддержки не получится.

Все остальные дела перенесли на неопределенный срок. И если вы хотели по суду разделить имущество – неизвестно, когда вы сможете это сделать. В судах обещают, что о новой дате сообщат дополнительно и просят отнестись к этим мерам с пониманием. Но владимирцы встретили новости с большой тревогой, ведь любой пустяковый спор с соседями теперь может затянуться на несколько месяцев.

- Мое дело должен был рассматривать мировой судья 9 апреля, сейчас его отложили неизвестно на сколько. При этом деньги, которые я отложила, чтобы заплатить адвокату и отдать в случае проигрыша, нам бы сейчас пригодились. Жить в подвешенном состоянии очень тяжело, - сетует пенсионерка Татьяна Львовна, в суде разбирающаяся с затопившими ее соседями.

Юристы тоже смотрят в будущее без оптимизма. После того, как суды вернутся к обычной жизни – а это по оптимистичным прикидкам произойдет в середине апреля – они окажутся просто завалены делами: как уже назначенными к рассмотрению, так и поданными за время карантина и сразу после. Адвокаты уверены, что сроки рассмотрения удлинятся и сделать с этим ничего нельзя.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Александр Малышкин, проработавший судьей 32 года и с 2009 года возглавлявший Владимирский областной суд, перейдет на работу в Иваново. Он подал документы на вакансию председателя Ивановского областного суда, Высшая квалификационная коллегия судей, заседание которой не отменили несмотря на пандемию, дала ему рекомендацию. Кстати, председатель облсуда компенсировал деньги, потраченные на его владимирское жилье. Предоставленную квартиру он через несколько лет поменял на квартиру побольше, а продав дом в Суздальском районе, компенсировал расходы бюджету.