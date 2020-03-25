Что останется от суздальского турбизнеса после коронавирусных закрытий

За счет туристов прямо или косвенно живет большинство суздальцев, включая пенсионеров. И туризм – львиная доля дохода в местный бюджет. И вот ситуация, которой Суздаль не видел никогда: нет туристов! Китайцев нет от слова "совсем", немногочисленные россияне ходят и ничего не покупают, в пока еще работающих кафе заказывают минимум, потому как настроение и у них, и у продавцов сувениров и снеди так себе.

Подворье мастеровФото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

Святая святых Суздаля - музейные экспозиции - закрыты. Удивительно, но это вызвало возмущение немногочисленных туристов-«дикарей». Организованных групп на автобусах в минувшие выходные в Суздале уже не было, а вот приехавшие утром на своих авто были. Видимо, перед поездкой не читали приказ Минкульта РФ о закрытии музеев.

На вопрос «А надолго ли закрыты экспозиции?» директор суздальского филиала Владимиро-Суздальского музея-заповедника Алла Савировна Зайкова ответила, что в приказе обозначено 12 апреля, но опять же – дата предположительная. Сотрудников пока отправили в отпуск с сохранением двух третей оклада.

Раньше в Суздальском кремле было безлюдно лишь по выходным, по вторникамФото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

Закрытые музеи тут же сказались и на остальном турсервисе. В воскресенье в полдень на улице Кремлевской, самой туристско-присутственной в городе, было примерно вдвое меньше обычного лошадников-извозчиков и почти не было сувенирщиков-лотошников. В полдень большинство торговых ячеек на территории любимого туристами разных стран Подворья мастеров были закрыты, что попросту невиданно.

Соленья, варенье и моченые яблоки не в фавореФото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

Соленья, варенье и моченые яблоки не в фавореФото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

У Торговых рядов все сувенирные палатки пока на месте, продавцы – тоже. На вопрос: «Туристов нет и холодно, а вы на рабочих местах. Почему?» был дан логичный ответ:

- Аренда за март проплачена полностью, вот и вышли. Чем будем платить за апрель и вообще, что там дальше будет – пока не знаем.

Торгующий солеными грибами и сладкими медами мужчина мрачно сказал: «Ну вот хоть кто-то бы что-то купил!». К 13.00 у него никто и ничего не купил.

В более серьезном турбизнесе Суздаля и проблемы на порядок круче. 25-й Открытый российский фестиваль анимационного кино стал последним официально разрешенным массовым мероприятием в России и Европе. Уже в понедельник 16 марта Главный туристический комплекс «Суздаль», где и проходил фестиваль, был законсервирован. Закрыт до 30 апреля. Гости, которые забронировали номера в ГТК, перенаправляются в «Пушкарскую слободу».

Табличка при входе в центральный холл ГТКФото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

Младшая «сестра» ГТК «Пушкарка» пока сократила номерной фонд, рестораны «Улей» и «Пушкарь» закрыты, но «Лепота» работает. Персонал ресторана следует указаниям Роспотребнадзора: раз в час – дезинфекция дверных ручек и прочих «рукоприкладных» поверхностей, утром и вечером – мытье пола дезинфицирующим раствором; персонал моет руки не только мылом; в туалетах для клиентов, кроме мыла, дополнительные средства гигиены. Так же заморочились гигиеной и санитарией и большинство суздальских кафе, которые пока открыты. Не следовать наказам Роспотребнадзора в прямом смысле себе дороже. Если эта организация выявит санитарное нарушение, штраф от 20 до 30 тыс. рублей.

Суздальский общепит по-прежнему готов накормить любогоФото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

Местным развлечений тоже осталось мало. Районная библиотека приостановила выдачу книг, но администрация Суздальского района проплатила услуги Литрес и читатели через сайт «районки» могут получать и читать электронные книги.

- Ощущение, что рядом война, а город на военном положении, - говорят суздальчане. - Что будет, когда появятся первые зараженные, думать не хочется.

И рассказывают историю: прилетела молодая дама из Вьетнама и, как законопослушная россиянка – сразу в больницу со словами «Проверьте меня на коронавирус!». А ей в ответ: какой, мол, проверьте, просто две недели сиди дома и носа не показывай.