Антивирусная программа ВСМЗ

ВСМЗ, как и все учреждения культуры, приостановил допуск посетителей. По предварительным подсчетам, из-за отсутствия иностранных туристов музей за 2-3 месяца потеряет около 49 миллионов рублей.

Для посетителей музей закрыт. Пока неизвестно, до какого числаФото: Валерия ПРОНИНА

- Когда нет публики внутри музея, когда нет живого общения с экспонатами, выставочным пространством — непростая история. Сотрудники музея начали думать, что делать в таких обстоятельствах? И мы создали, как в шутку говорим, антивирусную программу. Будем делать лекционные проекты, где специалисты будут рассказывать о необычных вещах музейной деятельности. Также попытаемся расширить ознакомительную деятельность с особенными вещами из наших коллекций, - рассказала генеральный директор ВСМЗ Светлана Мельникова. - Сейчас, например, у нас готовится программа, посвященная творчеству испанского поэта и драматурга Гарсия Лорки.

Светлана Мельникова и Николя ЧелороФото: Валерия ПРОНИНА

Антивирусные онлайн-программы начинаются уже сегодня — 25 марта, в День работника культуры. С первым онлайн-концертом выступит французский композитор Николя Челоро в музейном центре «Палаты», в экспозиции «Fenomenale!», посвященной итальянскому сценаристу и художнику Тонино Гуэрра. В первой части Николя будет импровизировать, во второй — играть произведения Бетховена, Таррега и Гранадоса.

- Я не очень хорошо говорю на русском языке, но за меня скажет музыка. На каждую картину Тонино Гуэрра у меня будет импровизация, - рассказал Николя Челоро.

То есть на экране зрителям будет показываться картина Гуэрры, а Челоро в этот момент подберет подходящую под нее музыку.

По словам гендиректора ВСМЗ, количество посетителей в онлайн-формате растет. Например, музейные лектории академиков и историков, которые проводились в Палатах еще до вспышки коронавируса, просмотрели в интернете более 20 тысяч человек. Раз такая посещаемость, останутся ли те, кто захочет прийти в сам музей после эпидемии вируса?

- Конкуренция — вещь хорошая. Может быть, она заставит нас так сильно изменить свое отношение к привычным вещам, делать такие выставки, которые до этого не придумывали! Для меня, например, реальное общение с вещами и предметами ничто не заменит, - говорит Светлана Мельникова.

Она не стала скрывать, что сейчас музей испытывает сложности с финансовой точки зрения.

- Мы известны всему миру как хранители памятников белокаменной архитектуры. Эти памятники требуют постоянной реставрации и ухода. А реставрация невозможна без больших проектов. Сейчас объявлены торги на проектную документацию по Золотым воротам. Цена вопроса — около 10 миллионов рублей. Но я эти торги не отменю, потому что вот это затягивание может быть смертельным для памятника. Мы справимся, и, я надеюсь, к нам потом так туристы поедут! - выразила надежду генеральный директор.

КОНКРЕТНО

Первый онлайн-концерт можно посмотреть на сайте ВСМЗ 25 марта в 18.00. Следующий онлайн-концерт Челоро пройдет 2 апреля в Крестовой палате Суздальского кремля, 9 апреля - в усадьбе Храповицкого в Муромцеве. 23 апреля - в музее хрусталя в Гусь-Хрустальном, опять же — без зрителей.