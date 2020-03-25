Когда Владимирская область перейдет на раздельный сбор мусора

Экологический совет при губернаторе, который прошел в понедельник, был практически полностью посвящен раздельному сбору мусора.

Сначала отделить еду от пластика

Самое большое разнообразие в сортировке мусора предоставила федеральная компания ХартияФото: Алексей СУХОВ

- Запуск мусорной реформы начался не заранее, а непосредственно с 1 января. Поэтому поначалу было сложно. Но сейчас, я считаю, в регионе работа с мусором стоит на высоком уровне. Так что нужно начинать работу по переходу к раздельному сбору, - сказал губернатор Владимир Сипягин.

При этом губернатор не требует от трех регоператоров - «Хартии», «Эко-Транса» и «Биотехнологий» - ставить по пять-шесть баков в каждом дворе. Достаточно хотя бы для начала отделить пластик и стекло от пищевых отходов.

- В данный момент стоит вопрос лишь о двухпотоковой системе мусора, то есть о том, чтобы во дворах стояли два вида баков, - сказал губернатор.

Пока раздельный сбор мусора есть, по сути, только у московской компании «Хартия» - оператору по первой зоне. Как рассказала Ирина Левакова, PR-директор компании «Хартия», в стандартных баках, синих или зеленых, будут собирать «мокрый» мусор, то есть пищевые отходы. Стекло и пластик будет отправляться в оранжевые контейнеры. Этот вид мусора буду отправлять на сортировку в Александровский район. До конца года компания закупит около 600 таких контейнеров.

- Обязательно такие контейнеры мы будем ставить в школах, так как дети потом учат родителей, что надо разделять мусор, - сказала Ирина Левакова.

«Биотехнологиям» поставили минус

Это контейнеры Эко-Лайн - бюджетный вариантФото: Алексей СУХОВ

А вот ООО «Биотехнологии», которые работают во второй зоне, в том числе во Владимире, пока раздельный сбор мусора не ввели. И на совете вначале говорили, что внедрят его не раньше сентября. Это вызвало возмущение у врио вице-губернатора Александра Байера.

- Все сроки уже вышли, а вы все тянете, - сказал он Альберту Скворцову, заместителю директора компании. - Когда должен начаться раздельный сбор?

- В середине года, - подумав, ответил Альберт Скворцов.

- Когда в середине года, дату мне скажите? - не удовлетворился ответом Александр Байер.

- 1 июня, - наконец, произнес представитель мусорного оператора.

- Я рад, что вы все-таки знаете дату, - откинулся в кресле Байер. - Но скорость инвестиций у вас черепашья. Если ничего не изменится, губернатор быстро решит этот вопрос…

- 1 июня мы введем раздельный сбор мусора. Будем использовать опыт компании «Спецтранс», - пообещал Скворцов.

Затем он сказал, что «Биотехнологии», наконец, смогли уладить конфликт с мусоросортиворочной станцией во Владимире. И теперь часть мусорных потоков пойдет туда.

Тем не менее Владимир Сипягин остался недоволен докладом Альберта Скворцова, назвав его невнятным.

- Я могу за ваше выступление поставить только жирный минус, - сказал он. - Мне кажется, что лучше вам больше не выступать. Пускай в дальнейшем на экологических советах да и вообще в целом выступает лишь генеральный директор «Биотехнологий».

Зато Альберт Скворцов объяснил, куда во Владимире делись баки с педалями. Одно время их было много, но сейчас их во Владимире днем с огнем не сыщешь.

- Многие низкорослые люди жаловались, что им тяжело нажимать на эту педаль, - сказал он. - Поэтому мы и убрали их.

В зале тут же посмеялись, что в компании не хотят педалировать этот вопрос.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Владимирцы тоже мусорят в Москве»

В работе экологического совета приняла участие федеральный эксперт по вопросам экологии, председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева. Это не первое ее появление в регионе. В прошлом году она также участвовала в работе экологического совета при губернаторе, которое было выездным и проходило в Александрове. Местное население тогда очень активно возмущалось тем, что к ним повезут московский мусор. Альбина Дударева ответила, что нельзя запретить перемещение мусора внутри страны.

- Но чтобы отходы не перемещались из субъекта в субъект? Прошу особо злобных активистов перестать даже говорить на эту тему. Потому что это в корне неправильно, - говорила она тогда.

Сейчас Дудареву спросили о том же, тем более, что суд запретил мусор из Москвы возить в Александров.

- Так, как к вам хотели везти мусор, так делать нельзя, - сказала в этот раз она. - Нельзя подкидывать свой мусор соседям. Нужно было построить все необходимые мусорные объекты сначала, договориться с людьми. А уж потом везти мусор. Но тем не менее я по-прежнему считаю, что мусор можно перевозить из субъекта в субъект. Многие владимирцы тоже приезжают в Москву и мусорят там. Его же тоже приходится утилизировать.